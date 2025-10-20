Cornejo, en la mesa chica que define el plan para explotar recursos naturales y abrir el comercio exterior

Alfredo Cornejo-Consejo de Mayo.jpg Alfredo Cornejo viajó a Buenos Aires para participar de un nuevo encuentro del Consejo de Mayo.

La reunión se da en horas claves de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

El debate de la mesa chica del que forma parte Alfredo Cornejo

El temario de la reunión de hoy giró en torno a los puntos 7 y 10 del Pacto de Mayo firmado en Tucumán el año pasado.

El objetivo de estos encuentros es revisar la implementación de reformas al Código de Minería, la Ley de Bosques, la Ley de Fuego; y dar inicio al debate para definir e instrumentar las medidas necesarias tendientes a efectivizar el intercambio de bienes y servicios con otras naciones.

Hasta el momento, en el Consejo de Mayo se han debatido temáticas como la educación y la reforma tributaria y laboral.

Respecto de esta última, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, anticipó que se busca “consolidar los derechos reales de los trabajadores" y modificar “distorsiones en el sistema jurídico”.

El propio Alfredo Cornejo reveló, en tanto, que el documento final del Consejo de Mayo se conocerá el 15 de diciembre. Hasta ese momento, las discusiones permanecerán en un plano de confidencialidad.