Con el vértigo de una taba en el aire Milei, Cornejo, Petri y Félix definen su futuro

La interna que fue, no será más

Alfredo Cornejo y Luis Petri se batieron a duelo aquel año para ver quién se quedaba con la candidatura a gobernador. El hombre nacido en San Martín hizo un gran papel en esa interna y se encendieron todas las alarmas de la hegemonía cornejista inobjetable hasta ese día.

Pasaron solo dos años y hoy Petri es afiliado a otro partido: ergo, no podrá dar más internas en el radicalismo al menos con su nombre. De mantenerse en 2027 la unidad de esos dos partidos que van juntos el 26 de octubre, ¿quién será el candidato que aglutine a todos?

Difícilmente Cornejo le regale a Petri la candidatura a gobernador en 2027 por bonito y bien peinado. Ahí surgirá un candidato radical, del riñón de Cornejo que le pelee en una interna abierta al propio hoy ministro de Defensa la candidatura al sillón de San Martín.

Ni hablar del intendente capitalino Ulpiano Suárez quien adelantó hace rato que irá también por el mando de la provincia más grande de Cuyo, además de haberse mostrado renuente desde el principio con la alianza con los libertarios, pero se la tuvo que fumar.

ulpiano suarez Ulpiano Suarez adelantó hace rato que irá también por el mando de la provincia más grande de Cuyo. Foto: X Ulpiano Suarez

Ilusionado con la tierra del sol y el vino

El presidente Javier Milei tuvo que sacar un ábaco para afinar las cuentas en la recta final. No pintaba tan caótica esta elección para él hace algunos meses donde todo parecía caminar sobre ruedas y el oficialismo se encaminaba a una victoria nítida.

Se complicó la parada en provincia de Buenos Aires donde con elecciones provinciales desdobladas, La Libertad Avanza recibió una paliza. A esa advertencia se sumaron los escándalos de candidatos sospechados de delitos sombríos.

No obstante, los hermanos Milei dan por hecho que Mendoza será una de sus grandes victorias y muy posiblemente tengan razón, las encuestas dan cuenta de eso. Pero lo que el presidente y su hermana no saben es que los protagonistas de ese posible triunfo se están midiendo en otro ring.

Se perdieron el primer mandatario y su hermana de conocer las bellezas de la provincia cuando anduvieron por acá, podrían haber sobrevolado el Cañón del Atuel o del Diamante o haber puesto un pie en alguna finca de duraznos pero prefirieron mantenerse encerrados en una piecita por casi dos horas. ¡Pensar que los turistas se empujan para subirse a la chanchita que los lleva a dar una vuelta por el Valle Grande!

matias stevanato y emir felix Referentes peronistas: Matías Stevanato y Emir Félix. Foto:X de Emir Félix

Reconstrucción a la mendocina

El peronismo viene de hacer una mala elección en 2023. Por eso cualquier mejora en los guarismos que obtuvo aquel año será pura ganancia. Hay optimismo en las filas de Emir Félix quien sigue caminando la provincia con la ilusión de que su partido pueda reconstruirse y dar batalla firme y con chances por la gobernación en 2027.

Los muchachos peronistas quedarán contentos si finalmente obtienen dos bancas para el Congreso y si además superan su marca de 2023 algo que parece más que seguro. A diferencia del partido de gobierno y su alianza con los hermanos Milei, el día después del 26 podría ser reparador para el peronismo por más que pierda la elección.

Es realmente una paradoja la que podría presentarse en el escenario mendocino porque quien gane podría quedar herido y quien pierda podría salir fortalecido. La batalla que se librará el 26 de octubre no termina ahí: la pelea final será por el poder de Mendoza en 2027.