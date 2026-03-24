Caso $Libra: develan un plan para acuñar monedas de oro y nuevos nexos con firmas cripto

La misiva proponía establecer una cooperativa de crédito en Argentina para brindar servicios financieros y fomentar la inclusión financiera. Aunque la carta no presenta firmas, su aparición en el celular de Novelli refuerza la hipótesis de la Justicia sobre un esquema de lobby donde el trader actuaba como "llave" de acceso a la Casa Rosada para empresas del ecosistema cripto a nivel global.

Los mensajes analizados por la fiscalía de Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez De Giorgi sugieren que el vínculo de Novelli con los hermanos Milei no era ocasional. Los registros indican que hubo reuniones en la Rosada, con visitas documentadas de empresarios extranjeros gestionadas por Novelli y autorizadas por la Secretaría General de la Presidencia.

Revelaron que se realizaron pagos en cripto. La existencia de un presunto "tarifario" y registros de pagos mensuales en la criptomoneda estable USDT destinados a sostener la promoción de la figura presidencial desde sus épocas de diputado.