Caso $Libra: develan un plan para acuñar monedas de oro y nuevos nexos con firmas cripto

La investigación judicial por la presunta estafa de la criptomoneda $Libra ha sumado en las últimas horas nuevos elementos. Peritajes sobre el teléfono de Mauricio Novelli, principal nexo entre el esquema financiero y la Casa Rosada, revelaron un ambicioso proyecto de merchandising de lujo y documentos que exponen vínculos con otras empresas del sector.
Según documentos recuperados por la Justicia, Novelli y sus socios proyectaban el lanzamiento de una serie de monedas de oro y plata con la efigie de Javier Milei. El plan no era una mera intención, sino un modelo de negocios avanzado que incluía:
- Acuñación de lujo: Piezas de una onza de oro y plata fina 999, fabricadas por la prestigiosa firma alemana B.H. Mayer.
- Financiamiento: Las monedas se promocionaban ante bancos e inversores extranjeros como un "bono de cooperación" para financiar proyectos, bajo el lema "Viva la libertad carajo".
- Aval oficial: En los chats peritados, Novelli aseguraba a sus socios que "J. [Javier] sí quiere que salga", sugiriendo que el Presidente estaba al tanto de la monetización de su imagen.
La "Carta de Intención" y el nexo con Cube Exchange
En paralelo, una nueva línea de investigación surge a partir de una carta hallada en el expediente. El documento, fechado en agosto de 2024, vincula a la empresa Cube Exchange Australia Pty Ltd con una propuesta directa a la Presidencia de la Nación.
La misiva proponía establecer una cooperativa de crédito en Argentina para brindar servicios financieros y fomentar la inclusión financiera. Aunque la carta no presenta firmas, su aparición en el celular de Novelli refuerza la hipótesis de la Justicia sobre un esquema de lobby donde el trader actuaba como "llave" de acceso a la Casa Rosada para empresas del ecosistema cripto a nivel global.
Los mensajes analizados por la fiscalía de Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez De Giorgi sugieren que el vínculo de Novelli con los hermanos Milei no era ocasional. Los registros indican que hubo reuniones en la Rosada, con visitas documentadas de empresarios extranjeros gestionadas por Novelli y autorizadas por la Secretaría General de la Presidencia.
Revelaron que se realizaron pagos en cripto. La existencia de un presunto "tarifario" y registros de pagos mensuales en la criptomoneda estable USDT destinados a sostener la promoción de la figura presidencial desde sus épocas de diputado.