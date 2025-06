Hay una prueba significativa de eso: esta semana Fernando Armagnague presentó la impugnación al ya famoso congreso radical. Al recibir la versión taquigráfica de lo que se dijo, el petrismo dice advertir que han puesto que les ofrecieron una interna y ellos no quisieron aceptarla. Dicen que es mentira.

Están muy enojados, pero por algo -quizáz en pos de no seguir incendiando- no han dicho nada. Ni siquiera por privado a Lombardi.

Cerca del gobernador bajan la espuma. Leen el textual de esa mañana: “Si quieren una interna amable, lo hacemos”, afirman que pronunció Cornejo. La versión es que el petrismo entendió mal y no les ofrecieron formalmente la interna. Que sólo fue una forma de expresarlo.

luis petri alfredo cornejo.jpg "Nosotros queremos acordar y que se terminen las asperezas", dicen ahora de los dos lados.

Petri, atento a la suspensión de las PASO en Mendoza

Otro dato ríspido: esta semana en Mendocinos por el Futuro sacaron cuentas: cuántos votos le aportó Luis Petri a Cambia en las generales del 2023. Disienten mucho con la estadística que sacan cerca del gobernador. Las cifras todavía no las usan ni para enrostrarlas en la interna ni para filtrarlas al periodismo. Pero tal vez lo hagan esta semana.

Eso sí: el miércoles se pueden acercar las partes de nuevo: en el cornejismo citaron a las 16 al Comité Provincia –creen que van a ir los petristas- y entre otras cosas le van a dar entrada a la impugnación de Armagnague, que esta vez afirma que no será candidato a nada, pero sí quiere reflotar las PASO para la UCR.

Su lógica es: si los legisladores trabajan hasta abril de 2026, qué apuro hay en decidir ahora un mecanismo. Llega tarde: el martes se aprobará en el Senado el fin de las PASO locales. Dos tercios cuenta que tiene CM. Parte del PRO ya les avisó a sus ex aliados que votarán a favor. Es más: todos esperan que la diputada Huckzak acuda al recinto para defender el proyecto. Hay paz con LAUM en esta. Es un revival de hace ocho años, cuando iban todos en la misma boleta.

A propósito, dicen que el ministro estuvo atento en la previa a la sesión en Diputados de este miércoles. La versión es que preguntó claramente si el proyecto involucraba al 2026 antes de que los suyos votaran, y lo tranquilizó el hecho de que sólo fuera para las PASO en este año.

Admiten que tienen que ser consecuentes con Milei, que no quiere primarias en ningún lado, pero que a la vez no son ciegos: si se vota en 2026 y no hay primarias para la Legislatura, tienen todas las de perder contra el peso del Ejecutivo. “El gran batacazo de Luis fue una primaria. No olvidar”.

Cambia Mendoza reunión.jpg Griselda Petri y Andrés Lombardi. La línea que sigue ininterrumpida en medio de la interna radical.

Piensa en mí, no le hables a él

El acuerdo con Milei parece más frío que antes, es cierto. Pero recién ahora vuelve Karina, que es –como todos saben, la que define-. Estuvo 10 días de gira oficial y antes tuvo elecciones en Misiones y CABA, así que en CM aguardan que en este valle existan charlas más o menos decisivas.

El interés del mileísmo no está tan lejos. Aparte de la importancia y de cuánto mide Cornejo en Mendoza, a nivel nacional tiene dos diputados y –sobre todo- dos senadores. Esto último es fundamental para LLA en lo que viene.

La pregunta es quiénes más estarán y quiénes no en esa posible coalición. Los que ya preanuncian el portazo son los de Libres del Sur. Nunca tuvieron problema con lo que Cornejo hiciera a nivel nacional: ni cuando el aliado era Macri ni cuando Cambia se perfiló neutral-mileísta y ellos pedían votar por Sergio Massa. Ahora es distinto.

¿Por qué? Porque Milei va más allá que Macri y pide destruir el Estado, cosa que el PRO jamás dijo, claman ellos. Igual, no están afuera –aunque ya han hablado con el “Peti” de su posible salida. Aguardan para las próximas semanas una reunión directamente con Cornejo y ahí sí pulir un poco el porvenir.

Igual, ya tienen sus huevos en otra canasta. El plan A es quedarse, pero si no viene Milei. El plan B es irse, aunque no necesariamente solos: no descartan un frente y el posible aliado al que más se han acercado es el Partido Verde. Tienen una cantidad de votos seductora.

Javier Milei, Manuel Adorni y Karina Milei.jpg "Vuelve Karina", después de la gira. En CM esperan definiciones.

Sin embargo, no es el único espacio con el que ya hubo algo de acercamiento. El otro coqueteo es el que sí pueden sentir el radicalismo, y el propio Cornejo, como una puñalada. Sería culebrón. Daría mucho que hablar. El coqueteo, y ya bastante fuerte por si hay que armar todo de cero, es con Jorge Difonso.

Si cierran Cornejo y Milei, ¿a dónde van los libertarios blue?

Hay espacios que todavía son aliados de Milei, pero que pueden quedar afuera del armado para las elecciones. Uno es el PD y el otro el Partido Libertario. Pueden sufrir el efecto Martín Arjol en Misiones, por ejemplo, que fue un “radical con peluca” en el Congreso, clave para aprobar leyes, pero se presentó por fuera de LLA. Quedó bastante lejos siquiera del podio, aunque restó votos a los violetas.

El PD se mueve hace dos meses ordenando candidatos para los concejos. Y desde hace dos semanas ya discuten sobre los cuatro distritos electorales para la Legislatura. De cara al Congreso parece todo avanzado, aunque todavía no resuelto. Desde adentro se impulsa un puñado de nombres que reúnen consenso y, piensan, harán que las caras en las boletas no salgan de ahí.

Se agita por ejemplo la posible candidatura de Marcos Niven, un histórico y ex legislador, para diputado nacional. Son los mismos que impulsan a Ángeles Bermejo, que viene del sector privado y viene de familia gansa. Es la que más consenso logra, al menos según un sondeo rápido. “Panchito” García Gabrielli es otro de los dirigentes que se mencionan en calle Sarmiento para el Congreso Nacional. Otro nombre suena fuerte, aunque es más vox populi: el sanmartiniano "Pipo" Álvarez.

Los tienen más o menos pulidos porque, en parte, se ven afuera de un frente con LLA. Si el acuerdo es con Cornejo, ellos se bajan y van por su cuenta. Además, este año no renuevan ninguna banca en la Legislatura, lo que no es menor: da libertad de acción porque no peligra el trabajo de nadie.

mieli correa llano y llano mercedes partido demócrata 5.jpg Milei, en una foto con dos figuras del PD (Facundo Correa Llano y Mercedes Llano) que tal vez ya envejeció.

Es un riesgo, eso sí. Perderían todo lo que ganaron gracias a ser aliados de Milei y volverían a la sombra, como desde hace años le ha tocado vivir al PD. “¿A la sombra? Más a la sombra de lo que nos puso Cornejo cuando estábamos en Cambia Mendoza, imposible”.

Algunos aprovecharían si ese espacio queda libre y boyando. “Pradines ya tiró unas líneas por acá”, dice un histórico PD.

El Partido Libertario impulsa cuatro nombres para diputados

El Partido Libertario tiene un feeling lógico con La Libertad Avanza y otro menos conocido con Cambia Mendoza. Varios dirigentes de la cúpula muestran afinidad con Hebe Casado y lo dicen sin problemas. No así con Cornejo. Es más, si hay acuerdo CM y LLA, tal vez su salvoconducto venga más por el gobierno local que otra cosa. De Buenos Aires hace rato que no los llaman.

También impulsan nombres desde adentro pensando en las bancas para diputados nacionales. La presidenta es Catalina Garay Lira, pero no va de candidata al Congreso: uno de los fundadores del partido asegura que le apunta a la segunda sección electoral de la Legislatura o directamente al Concejo Deliberante de Maipú.

Los nombres que impulsan para las candidaturas nacionales en la cúpula del partido son: Mariel Maestri, psiquiatra muy conocida y con experiencia en el Ministerio Público Fiscal; Gastón Pescarmona, ex presidente del partido y uno de los que más le apuntó a Lourdes Arrieta cuando escalaron sus escándalos, y Jorge Mackern, empresario con algo de exposición y libertario desde hace décadas.