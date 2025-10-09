Con respaldo popular, político y empresarial Javier Milei pasó por Mendoza y dejó su impronta

javier milei en san rafael Javier Milei saluda desde el escenario en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael. Axel Lloret/Diario UNO

Javier Milei en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas

El presidente Javier Milei fue el ordador principal en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas desarrollado en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael. Más de mil personas lo escucharon. Representes de sectores empresariales y políticos -incluso del peronismo- y de entidades intermedias, participaron de esta actividad que es ya un clásico de la provincia.

En su discurso Milei elogió el modelo de recimiento mendocino y aprovechó para hablar de las "ideas de la libertad". Además se refirió a la necesidad de que cambie la composición del Congreso para evitar lo que sucede actualmente con la oposición "poniendo trabas".

El presidente no nombró a San Rafael lo que fue motivo de críticas por parte de la dirigencia sureña, específicamente de los hermanos Omar (intendente) y Emir Félix (presidente del PJ de Mendoza y primer candidato a diputado nacional por el peronismo para las próximas elecciones).

Antes de Milei hablaron el jefe comunal, el anfitrión Gabriel Brega (titular de la cámara de comercio) y el gobernador Alfredo Cornejo.

Varios pasajes del discurso de Milei motivaron aplausos como cuando cuestionó la intervención del Estado en actividades que, de acuerdo con su ideología, deben hacer los privados. Como lo viene haciendo cada vez que se expresa con relación a las elecciones puso énfasis en el momento bisagra del país en el que "o se consolida un cambio hacia una economía sana o regresa al infierno inflacionario de la improvisación y la demagogia”.

javier milei centro mendoza Javier Milei responde a los saludos de la militancia en calle Garibaldi, de Ciudad. Foto: gentileza La Libertad Avanza

La caminata en el microentro de Mendoza

Desde San Rafael el presidente y su comitiva viajaron a la Ciudad de Mendoza. Una multitud lo esperó para una caminata o recorrido. En este caso hubo visitas de dirigentes radicales al hotel en el que Milei se alojó por unas horas pero para la salida al encuentro con la militancia quienes lo acompañaron fueon Luis Petri y Karina Milei.

Se vivieron momentos de mucho fervor que incluyeron una arenga del presidente mediante el uso de un megáfono y el cántico "Milei, querido, el pueblo está contigo".

También sobresalió el color que aportaron los simpatizantes libertarios con muchas banderas y bengalas de humo violeta. Tal fue el entusiasmo que cuando el presidente ya se había retirado y viajaba de regreso a Buenos Aires, la movilización continuaba con un notable clima festivo.

Hubo sí, sectores de la oposición que se manifestaron. Entre quienes rechazaron la presencia del presidente en Mendoza se observó a algunos jubilados. De todos modos no se reportaron incidentes de importancia.

Tanto en San Rafael como en la Ciudad de Mendoza fue importante el operativo de seguridad del que tomaron parte fuerzas federales y provinciales. A diferencia de lo sucedido en otros puntos del país en los que se registraron escaramuzas, aquí todo transcurrió con normalidad.

javier milei hotel sheraton mendoza Muchos jóvenes, contentos, se sacan selfies con Javier Milei y Luis Petri. Foto: gentileza La Libertad Avanza

Sigue la campaña, en Chaco y en Corrientes

Este viernes Javier Milei tiene previsto viajar a Chaco y a Corrientes, en donde acompañará a los candidatos locales.

El territorio chaqueño, que gobierna el radical Leandro Zdero, fue el primero donde se selló la alianza libertaria con el oficialismo local, en un movimiento que tuvo buenos resultados a partir de la victoria de la fuerza gobernante contra la lista peronista que encabezó el ex mandatario provincial Jorge Capitanich.

En Corrientes, en tanto, los armadores libertarios ubicaron a Virginia Gallardo e Isidoro Redcozub para Diputados, en un terreno donde LLA busca hacer pie luego de que las conversaciones con el gobernador Gustavo Valdés no llegaran a buen puerto para los comicios provinciales, donde se impuso la fuerza de Valdes.