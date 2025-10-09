Inicio Ovación Fútbol Mundial Sub 20
Descartado por la Selección argentina, es el goleador del Mundial Sub 20 y ahora en Italia lo siguen de cerca

Estados Unidos goleó a Italia en el Mundial Sub 20 y la gran figura fue Benjamín Cremaschi, autor de dos tantos y máximo goleador de la competencia.

Por UNO
Cremaschi es la figura del Mundial.

Estados Unidos goleó a Italia 3 a 0 en los octavos de final del Mundial Sub 20 y la gran figura fue Benjamín Cremaschi, autor de dos tantos y máximo goleador de la competencia que se está jugando en Chile.

Cremaschi, capitán del conjunto estadounidense, brilló en Rancagua con goles a los 15' y a los 93' mientras que Niko Tsakiris completó la contundente victoria y el pase a los cuartos de final donde el rival será Marruecos o Corea del Sur.

Benjam&iacute;n Cremaschi es el goleador del Mundial Sub 20.

Nacido en Miami e hijo de argentinos, Benja Cremaschi acumula 5 goles en el Mundial Sub 20 en el que lleva la cinta de capitán de Estados Unidos, aún cuando a fines de 2022 Javier Mascherano lo citó para entrenar con la Selección argentina Sub 20.

El volante, que estuvo el año pasado en los Juegos Olímpicos con la Sub 23 estadounidense e incluso ya debutó en el equipo mayor, tuvo una brillante actuación justamente ante Italia, país del que también tiene nacionalidad por sus antepasados.

Benjamín Cremaschi y su futuro en Italia

La consagratoria actuación de Cremaschi ante la azzurra no es un dato menor ya que además de tener pasaporte de ese país acaba de ser cedido a préstamo por el Inter Miami al Parma, donde aún no debutó por estar afectado al Mundial juvenil de Chile.

Cremaschi se luci&oacute; ante Italia.

Sus goles y sus actuaciones no solo han generado una gran expectativa en su nuevo club sino también en la selección de Italia que después de haberlo sufrido este jueves ya mira con buenos ojos la posibilidad de nacionalizarlo.

Los octavos de final del Mundial Sub 20

Martes 7/10

  • Ucrania 0 - España 1
  • Chile 1 - México 4

Miércoles 8/10

  • Argentina 4 - Nigeria 0
  • Colombia 3 - Sudáfrica 1
  • Japón 0 - Francia 1
  • Paraguay 0 - Noruega 1

Jueves 9/10

  • Estados Unidos 3 - Italia 0
  • 20, Marruecos vs. Corea del Sur

Los cruces de cuartos de final

Sábado 11/10

  • 17, España vs. Colombia
  • 20, Argentina vs. México

Domingo 12/10

  • 17, Estados Unidos vs. Marruecos o Corea del Sur
  • 20, Francia vs. Noruega

