Descartado por la Selección argentina, es el goleador del Mundial Sub 20 y ahora en Italia lo siguen de cerca

El volante, que estuvo el año pasado en los Juegos Olímpicos con la Sub 23 estadounidense e incluso ya debutó en el equipo mayor, tuvo una brillante actuación justamente ante Italia, país del que también tiene nacionalidad por sus antepasados.

Embed - #ESTADOSUNIDOS GOLEÓ a #ITALIA con DOBLETE de #CREMASCHI | Estados Unidos 3–0 Italia | Resumen

Benjamín Cremaschi y su futuro en Italia

La consagratoria actuación de Cremaschi ante la azzurra no es un dato menor ya que además de tener pasaporte de ese país acaba de ser cedido a préstamo por el Inter Miami al Parma, donde aún no debutó por estar afectado al Mundial juvenil de Chile.

cremaschi 2 Cremaschi se lució ante Italia.

Sus goles y sus actuaciones no solo han generado una gran expectativa en su nuevo club sino también en la selección de Italia que después de haberlo sufrido este jueves ya mira con buenos ojos la posibilidad de nacionalizarlo.

Los octavos de final del Mundial Sub 20

Martes 7/10

Ucrania 0 - España 1

Chile 1 - México 4

Miércoles 8/10

Argentina 4 - Nigeria 0

Colombia 3 - Sudáfrica 1

Japón 0 - Francia 1

Paraguay 0 - Noruega 1

Jueves 9/10

Estados Unidos 3 - Italia 0

20, Marruecos vs. Corea del Sur

Los cruces de cuartos de final

Sábado 11/10

17, España vs. Colombia

20, Argentina vs. México

Domingo 12/10