¿Alguna vez te has preguntado qué significa la forma de las nubes? Cuando miramos el cielo, podemos observar muchas cosas, desde nubes grandes, una superficie celeste limpia, la luna, las estrellas y el sol.

Las nubes se forman generalmente en la capa más cercana a la tierra, la troposfera. Estas masas blancas o grises que cubren el cierto y parecen de algodón, no son más que acumulaciones visibles de agua o cristales de hielo.

nubes
Aprender a leer las nubes sirve para detectar posibles lluvias, granizo o condiciones meteorológicas.

Básicamente, las nubes están compuestas por agua y partículas de polvo, suciedad o sal marina que funcionan como núcleos de condensación de las nubes.

Saber qué significa cada forma o tipo de nube, es importante para determinar qué deberíamos esperar de ellas. Algunas formas anuncian lluvia, granizo, otras no anuncian nada, y en ocasiones su formas variadas se deben a la altura en que se formaron.

Tipos de nubes: ¿qué significa cada forma?

Las nubes que observamos en el cielo se clasifican en tres grandes grupos que a su vez se dividen en diez categorías. Podemos definir y detectar nubes altas, nubes medias y nubes bajas que son las más cercanas a la tierra ¿Qué significa cada forma?

formas de nubes
Cada tipo de nube tiene una composición y proceso de formación variado.

  • En la categoría de nubes altas se encuentran los cirros, cirrocúmulos o cirroestratos. Son nubes formadas por cristales de hielo que tienen un aspecto blanco, fino y un poco difuso. Son esas nubes que observamos a veces en el cielo y parece que han sido barridas o cortadas.
  • En el nivel medio encontramos nubes más grises y cargadas de agua. Dentro de este grupo podemos enumerar tres categorías: las nubes, altocúmulos, altoestratos y nimboestratos. Las nubes altocúmulos están llenas de agua, pero no por ello generan lluvia. Tienen una forma irregular, a veces son más oscuras. Las altoestratos anuncian tormenta y las nimboestratos son muy gruesas, generan lluvias y en ocasiones nieve.
  • Finalmente, las nubes del tercer grupo, se dividen en cuatro categorías: cúmulos, estratos, cumulonimbos y estratocúmulos. Estas nubes se ven en el cielo como masas grandes, blancas y esponjosas. Son nubes más densas y pesadas, con formas imponentes. Las nubes de esta categoría anuncian muchas veces tormenta.

Ya sabes qué significa cada forma, color y textura de las nubes, ahora solo debes aprender a leerlas para detectar posibles tormentas.

Otros tipos de nubes extrañas y poco comunes

Existen algunas nubes poco usuales que aparecen en determinados espacios y bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, las nubes lenticularis, son masas blancas con forma de plato que suelen aparecer en los picos de las montañas o en zonas montañosas. Se forman gracias a la humedad, el viento y la inversión térmica.

nubes en montaña
Este tipo de nubes son menos comunes y se pueden apreciar en determinadas circunstancias.

Las nubes fractus o nubes rotas, son otro ejemplo de ello. Este tipo de forma aparece en el cielo de manera irregular. Tienen formas aplastadas y cambian constantemente,

Finalmente, las nubes humilis, son aquellas de base plana y crecimiento vertical. Estas nubes en el cielo son una señal de buen tiempo.

