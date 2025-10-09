Autoridades intervinieron por la pelea entre dos bandos de alumnos tras nuevas amenazas

chat pelea alumnos

"No vayan con el uniforme de la escuela"

Hay varias escuelas secundarias vecinas al Parque Cívico. Una de ellas es la Martín Zapata, en donde asisten estudiantes que participaron en la riña.

También hubo chicos de la escuela técnica Pablo Nogués involucrados aunque desde la DGE estimaron que se trata de egresados.

Embed - Peleas y batalla campal entre estudiantes en Mendoza

Estudiantes de otras instituciones vecinas a este espacio verde también tienen -casi obligadamente- que transitar por este sector y tienen miedo. De hecho, el adolescente herido y que debió permanecer una noche en terapia intensiva en el Hospital Español, no integraba ninguno de los grupos que pelearon. Simplemente se encontraba de paso hacia la parada del colectivo y fue agredido.

En las conversaciones de los adolescentes, se alertaban por la posible continuidad del enfrentamiento, y se contaban el miedo que tenían a ser violentados.

chat alumnos 2

Según cuentan los chicos en los chats, la pelea comenzó con una discusión entre novios pero poco a poco se fue incrementando el conflicto, hasta que los dos grupos terminaron a los golpes, corridas, patadas y hasta piedrazos.

Este fue el motivo por el cual tanto la DGE como la UNCuyo intervinieron.

Escuela Martín Zapata La escuela Martín Zapata, en donde asisten alumnos que participaron en la pelea del Parque Cívico.

Qué dijeron las autoridades escolares

Tanto la DGE como las autoridades de Educación Secundaria de la UNCuyo se involucraron para que el conflicto no escalara. Si bien no pueden hacer mucho más que hablar con los alumnos y sus familias, porque al no haber sucedido dentro de las escuelas ellos no pueden sancionar ni tomar otro tipo de decisiones, sí pueden abordar la problemática.

Julio Aguirre, secretario académico de la UNCuyo, manifestó que lo principal para la institución es el cuidado y el autocuidado de los alumnos. Es decir, darles contención en la escuela, pero que ellos aporten de su parte para preservarse y no exponerse.

Aclaró que cuando tomaron conocimiento de la situación -ya que una preceptora los alertó de la pelea en la que participaban chicos de la escuela Martín Zapata- los llamaron para que regresaran al interior de la institución, se comunicaron con el servicio coordinado para que atendieran a los que sufrieron heridas y dieron aviso a las familias.

Embed - Peleas y trompadas entre estudiantes en el parque Civico de Mendoza

También destacó que es muy importante que si se está gestando una de estas peleas, los chicos puedan confiar en una autoridad -profesor, profesora, preceptores, o algún integrante de la escuela- a quien le cuenten lo que está sucediendo o lo que tienen miedo que suceda.

En este sentido, habló Daniela García, jefa de gabinete de la DGE: "Necesitamos que los padres se involucren, que estén atentos, que hablen con sus hijos e hijas", manifestó y agregó "nosotros podemos trabajar en talleres para mejorar la convivencia escolar, pero es muy importante que las familias se involucren y que los chicos se comuniquen y cuenten lo que les está pasando".

Cuál es el estado de salud del menor herido

En cuanto al alumno que fue herido durante la pelea y terminó en terapia intensiva, este se encuentra ya en sala común del hospital Español. Este centro asistencial compartió un parte médico sobre el estado del adolescente:

comunicado hospital español alumno

Si bien no se brindan datos del chico para preservar su identidad, sí está claro que sufrió fuertes golpes por los que fue derivado a terapia, pero en horas de la mañana se evaluó pasarlo a sala común, y así se hizo. La madre del adolescente envió mensajes al grupo de Whatsapp de la escuela, contó lo que ocurrió con su hijo y recalcó que si bien el chico está mejorando, estas situaciones no se pueden repetir de ninguna manera e instó a los padres a hablar con sus hijos al respecto.