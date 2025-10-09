image La instalación de caudalímetros para avanzar con la macromedición en las plantas potabilizadoras de AYSAM son el motivo del corte de agua

Esta nueva intervención corresponde a la puesta en funcionamiento parcial de una nueva cámara de distribución y regulación en La Puntilla.

De acuerdo al área técnica de AYSAM "se ejecutan para optimizar el actual sistema de macrodistribución y regulación de acueductos que alimentan las reservas de los principales establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza".

Dónde y cuánto afectará el corte de agua potable

Los trabajos programados permitirán "dirigir la producción de agua potable desde los establecimientos potabilizadores Luján I y Potrerillos hacia la cuenca de Alto Godoy o Benegas, de acuerdo a la necesidad, garantizando así una gestión más fiable y eficiente del sistema".

Lo cierto es que el nuevo corte del suministro de agua potable programado por AYSAM comenzará a las 4 del viernes 10 de octubre. Y se extenderá durante aproximadamente 12 a 15 horas, aunque, como está dicho, su restablecimiento dependerá de un uso racional del agua.

El corte de agua potable afecta desde las 4 de este viernes a las siguientes zonas y distritos:

Ciudad : Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y barrio La Favorita

: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y barrio La Favorita Godoy Cruz : Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste.

: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste. Guaymallén : Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11

: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11 Las Heras : Zonas Centro, Oeste y Norte

: Zonas Centro, Oeste y Norte Luján de Cuy o: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Potrerillos, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.

o: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Potrerillos, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria. Maipú: Coquimbito

corte de agua 1 Operarios de AYSAM trabajan en la instalación de uno de los caudalímetros. Foto: gentileza AYSAM

Los trabajos que realizará AYSAM

El proyecto también contempla instalar un sistema de macromedición de caudales producidos por los cinco establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza. Por su alcance y magnitud, es el segundo megacorte de agua potable que programa AYSAM en poco más de 2 meses con el mismo fin.

En cuanto a la obra en sí que motivó el megacorte de agua potable decidido por AYSAM, contempla varios trabajos entre la zona de Benegas y La Puntilla.

En esta última localidad de Luján está previsto un corte de acueducto de HA diámetro nominal 1.100 mm. Pero la mayor parte de la obra se desarrollará en Benegas.

Para empezar, los operarios de AYSAM realizarán cortes en el acueducto que proviene de Potrerillos y llega a la cámara de macrodistribución instalada en esa zona. También en otros dos acueductos de 600 mm de diámetro, además de instalar válvulas de regulación en la cámara.

cortes de agua caudalímetro aysam obrero Los nuevos trabajos son parte de una inversión de más de U$S5,1 millones para una obra de macromedición iniciada a fines de julio. Foto: gentileza AYSAM

Hasta 48 horas para restablecer el servicio de agua potable

Una vez finalizado, comenzarán las tareas de recuperación de reservas y purgas de acueductos. "El servicio se irá restableciendo paulatinamente entre 24 y 48 horas posteriores a la instalación", advirtieron desde AYSAM.

Mientras se extienda el corte del servicio, la empresa prestadora dispondrá de 3 camiones cisterna con agua potable para abastecer hospitales, hemodiálisis y clínicas.

"El servicio comenzara a restablecerse paulatinamente a partir de la noche del viernes. Y puede estar totalmente normalizado entre sábado por la noche y domingo a la mañana", precisaron desde AYSAM.

Para acortar los plazos es importante cuidar al máximo las reservas de agua potable hasta ese momento, porque, aseguran, el consumo ha crecido sustancialmente.

Para afrontar la jornada sin agua corriente, AYSAM volvió a recordar las medidas tendientes a un consumo racional del insumo: