Inicio Política Javier Milei
Visita presidencial

Javier Milei en San Rafael: las perlitas que dejó el Almuerzo de las Fuerzas Vivas

Desde la mesa de los hermanos Milei hasta los discursos locales, un repaso por los momentos más curiosos del encuentro en el sur mendocino

Facundo García
Por Facundo García [email protected]
Concejal Leo Yapur (UCR); el ministro de Gobierno

Concejal Leo Yapur (UCR); el ministro de Gobierno, Natalio Mema; el periodista Mariano Villatoro y el cura Marcelo Mazzittelli.

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

- La mesa de los hermanos. Karina Milei acompañó a Javier y se sentó a su lado. Muy cerca, en la misma mesa, tenían a otros dos hermanos: los peronistas Omar y Emir Félix, que en el breve tiempo compartido con los libertarios deben haberse sentido un poco raros.

mesa politicos san rafael

- "Sea corto". Abrió el ciclo de oradores Gabriel Brega, presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael, que expuso las necesidades y perspectivas del sector productivo sureño.

Luego tomó la palabra Omar Félix, intendente sanrafaelino, que articuló la perspectiva del municipio. Y cuando estaba por hablar el gobernador Alfredo Cornejo, se bajaron las luces. Llegaba Milei. El presidente causó mucho movimiento y se sentó en la mesa donde se ubicaba el gobernador: sólo escuchó ese discurso.

Entonces Cornejo subió al escenario y alguien -no quedó claro si pertenecía o no al protocolo-, le pidió: "Sea corto", algo que el radical no pareció haber escuchado.

cura san rafael rodolfo montero
El cura Marcelo Mazzittelli y el ministro de Salud, Rodolfo Montero.

El cura Marcelo Mazzittelli y el ministro de Salud, Rodolfo Montero.

- Metegol: antes de sentarse a las mesas, politicos de diverso signo se trenzaron en un partido de metegol. No se sabe quién ganó porque de pronto empezaron los discursos y el campeonato se interrumpió. El deber ante todo.

- Tomatelás: el cineasta oficial del presidente, Santiago Oria, no sólo estaba atento para tomar registros sino que se ocupaba de alejar, con su metro noventa, a los colegas que quisieran grabar o sacar fotos. "Tomatelás", se escuchó varias -muchas- veces. Un convencido.

- Grupos especiales: la guardia del presidente contó con personal de seguridad muy particular que se apostó en sitios estratégicos del salón y permaneció oculto durante todo el discurso. "Son francotiradores", arriesgaban en algunas mesas, mientras le hincaban el diente al churrasco.

Embed - Un libertario le entregó un regalo a Milei en San Rafael

- Un busto de recuerdo: antes de dejar el Centro de Congresos, Javier Milei recibió un busto de regalo de simil piedra color blanco. Matías Pascualetti entrevistó a su creador, Nicolás, quien contó que se lo vio muy contento con el presente. Había intentado llevárselo al Congreso pero nunca pudo.

Temas relacionados:

Te puede interesar