Javier Milei en San Rafael: las perlitas que dejó el Almuerzo de las Fuerzas Vivas

Luego tomó la palabra Omar Félix, intendente sanrafaelino, que articuló la perspectiva del municipio. Y cuando estaba por hablar el gobernador Alfredo Cornejo, se bajaron las luces. Llegaba Milei. El presidente causó mucho movimiento y se sentó en la mesa donde se ubicaba el gobernador: sólo escuchó ese discurso.

Entonces Cornejo subió al escenario y alguien -no quedó claro si pertenecía o no al protocolo-, le pidió: "Sea corto", algo que el radical no pareció haber escuchado.

cura san rafael rodolfo montero El cura Marcelo Mazzittelli y el ministro de Salud, Rodolfo Montero. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

- Metegol: antes de sentarse a las mesas, politicos de diverso signo se trenzaron en un partido de metegol. No se sabe quién ganó porque de pronto empezaron los discursos y el campeonato se interrumpió. El deber ante todo.

- Tomatelás: el cineasta oficial del presidente, Santiago Oria, no sólo estaba atento para tomar registros sino que se ocupaba de alejar, con su metro noventa, a los colegas que quisieran grabar o sacar fotos. "Tomatelás", se escuchó varias -muchas- veces. Un convencido.

- Grupos especiales: la guardia del presidente contó con personal de seguridad muy particular que se apostó en sitios estratégicos del salón y permaneció oculto durante todo el discurso. "Son francotiradores", arriesgaban en algunas mesas, mientras le hincaban el diente al churrasco.

Embed - Un libertario le entregó un regalo a Milei en San Rafael

- Un busto de recuerdo: antes de dejar el Centro de Congresos, Javier Milei recibió un busto de regalo de simil piedra color blanco. Matías Pascualetti entrevistó a su creador, Nicolás, quien contó que se lo vio muy contento con el presente. Había intentado llevárselo al Congreso pero nunca pudo.