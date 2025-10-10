El mejor momento para podar este árbol es la primavera temprana, antes del inicio del crecimiento activo, o a finales del verano/principios de otoño. Es decir, estamos en el momento ideal para llevar a cabo esta tarea.

limonero, olor El limonero puede darte grandes frutos en la primavera.

Cómo se debe podar el árbol limonero para obtener grandes limones

Para que un limonero dé limones grandes, pódalo en primavera sin cortar más del 30% del follaje para no desequilibrar el árbol. La poda debe ser limpia y con herramientas esterilizadas, cortando la punta de las ramas. Más precisamente, las que debes eliminar son algunas de las que se muestran a continuación: