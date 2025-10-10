El limonero es uno de los árboles más deseados en los distintos jardines, y muchas son las técnicas que pueden llevarse a cabo para cuidarlo en la primavera. En este sentido, una de las dudas más grandes se da en el ámbito de la poda.
El limonero es uno de los árboles más deseados en los distintos jardines, y muchas son las técnicas que pueden llevarse a cabo para cuidarlo en la primavera. En este sentido, una de las dudas más grandes se da en el ámbito de la poda.
El mejor momento para podar este árbol es la primavera temprana, antes del inicio del crecimiento activo, o a finales del verano/principios de otoño. Es decir, estamos en el momento ideal para llevar a cabo esta tarea.
Para que un limonero dé limones grandes, pódalo en primavera sin cortar más del 30% del follaje para no desequilibrar el árbol. La poda debe ser limpia y con herramientas esterilizadas, cortando la punta de las ramas. Más precisamente, las que debes eliminar son algunas de las que se muestran a continuación:
Como consejos adicionales, tienes que saber que cortar las primeras flores y frutos que el limonero produzca cada año puede estimular el árbol a producir limones más grandes y de mejor calidad.
A la hora de realizar la poda, debes intentar respetar la forma redondeada del árbol para asegurar un desarrollo equilibrado y una mejor exposición a la luz del sol. Todo esto, favorece la producción y la posterior obtención de grandes limones.