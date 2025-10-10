La primavera es la estación ideal para podar el árbol limonero

El limonero es uno de los árboles más deseados en los distintos jardines, y muchas son las técnicas que pueden llevarse a cabo para cuidarlo en la primavera. En este sentido, una de las dudas más grandes se da en el ámbito de la poda.

El mejor momento para podar este árbol es la primavera temprana, antes del inicio del crecimiento activo, o a finales del verano/principios de otoño. Es decir, estamos en el momento ideal para llevar a cabo esta tarea.

El limonero puede darte grandes frutos en la primavera.&nbsp;

Cómo se debe podar el árbol limonero para obtener grandes limones

Para que un limonero dé limones grandes, pódalo en primavera sin cortar más del 30% del follaje para no desequilibrar el árbol. La poda debe ser limpia y con herramientas esterilizadas, cortando la punta de las ramas. Más precisamente, las que debes eliminar son algunas de las que se muestran a continuación:

  • Chupones: son brotes verticales que crecen rápidamente del tronco o ramas principales y restan energía al árbol, impidiendo la producción de frutos.
  • Ramas secas, dañadas o muertas: su eliminación mejora la circulación de aire y luz, previniendo enfermedades y permitiendo al árbol concentrar su energía en ramas sanas.
  • Ramas cruzadas o muy densas: estas ramas impiden la entrada de luz y dificultan la ventilación, lo cual es crucial para el desarrollo de frutos.
  • Ramas bajas: deben eliminarse para evitar que toquen el suelo, lo que ayuda a mantener la higiene y mejora la exposición de las ramas superiores al sol.
Como consejos adicionales, tienes que saber que cortar las primeras flores y frutos que el limonero produzca cada año puede estimular el árbol a producir limones más grandes y de mejor calidad.

A la hora de realizar la poda, debes intentar respetar la forma redondeada del árbol para asegurar un desarrollo equilibrado y una mejor exposición a la luz del sol. Todo esto, favorece la producción y la posterior obtención de grandes limones.

Tipos de poda en el árbol limonero

  • Cortes limpios: utiliza herramientas esterilizadas y realiza cortes limpios para facilitar la cicatrización de la rama y prevenir infecciones.
  • No podar en exceso: no elimines más del 30% del follaje en una sola poda para no alterar el equilibrio de la planta y evitar la producción excesiva de hojas en detrimento de los frutos.
  • Topping: consiste en cortar la punta de las ramas para estimular el crecimiento de nuevos brotes más fuertes y un follaje más denso.

