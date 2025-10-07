Limonero: el fertilizante que debes usar para que el árbol estalle de limones en primavera

Pero, en el caso de querer utilizar un fertilizante, puedes recurrir a alguno de los que se muestran a continuación:

Humus de lombriz líquido: prepara una solución de humus de lombriz mezclado con agua y riega el árbol.

Lejía de ceniza: mezcla 100 ml de lejía de ceniza con un litro de agua y rocía las hojas, preferiblemente en la tarde. Aporta potasio, calcio, fósforo, magnesio y sílice, esenciales para que los limones cuajen.

Compost o guano: estas opciones orgánicas proporcionan una amplia gama de nutrientes necesarios para el limonero.

Fertilizante NPK: busca un fertilizante comercial con alto contenido de nitrógeno, fósforo y potasio, además de magnesio, hierro y zinc.

limonero, riego, arboles El limonero necesita de una serie de nutrientes esenciales para su desarrollo.

Todos estos fertilizantes funcionan para el crecimiento de los frutos en el limonero porque, como se dijo, contienen nutrientes esenciales para el perfecto desarrollo.

Aplica el fertilizante líquido o foliar una vez por semana o cada dos semanas, según las necesidades del árbol. Todo lo que tienes que hacer es rociar la solución sobre las hojas y el suelo. Si no da el resultado que quieres, y notas problemas en el limonero, será mejor que te contactes con un especialista.

Cuánto deben medir los limones para ser arrancados o consumidos

Un limón de limonero en buen estado generalmente debe medir entre 6 y 7 centímetros de diámetro, según un vivero argentino. Si bien es cierto que hay limones que pueden ser más grandes, este es el rango de tamaño ideal.

Más allá del tamaño, es importante prestar atención a otros factores de los limones del árbol antes de utilizarlos. El color y la textura son algunos de ellos.

Un limón maduro debe ser de color amarillo, aunque algunos pueden tener tonos verdosos en la cáscara, especialmente si se cosechan temprano.

La cáscara debe tener cierta elasticidad y no estar demasiado dura al tacto. Si está muy dura, es probable que el limón aún no esté completamente maduro, por lo que debe seguir sujeto al limonero.