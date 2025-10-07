Cómo viajar con millas sin pagar de más en tus vacaciones

vuelo.jpg Viaja con millas y paga menos por tus vuelos. Imagen: Freepik.

Club Smiles ofrece diferentes suscripciones para que los viajeros escojan lo que que mejor se adapta a sus bolsillos. De esta forma, recibes millas todos los meses y beneficios exclusivos como promociones especiales o tarifas diferenciales en pasajes aéreos. Además, las millas son válidas por 10 años.

"Quienes no sean parte de Club Smiles, pueden suscribirse a partir de $4.810 precio promocional (precio normal $6.500)", revela un comunicado oficial de Smiles.

Programa Aerolíneas Plus

Otra opción es el Aerolíneas Plus, el programa de fidelización de viajero frecuente de Aerolíneas Argentinas diseñado para premiar y beneficiar a pasajeros y turistas que eligen volar con la compañía o sus aerolíneas asociadas.

El programa Aerolíneas Plus cuenta con cuatro niveles que ofrecen beneficios crecientes a medida que se acumula experiencia como viajero frecuente:

Clásico: es la categoría de ingreso al programa. Permite comenzar a acumular millas con cada vuelo .

. Oro: ofrece prioridad en el check-in y acceso a canjes de pasajes incluso cuando la disponibilidad es baja.

Platino: incluye acceso a SkyPriority en aeropuertos, mayor disponibilidad de canjes y posibilidad de acceder a mejoras de clase.

Diamante: el nivel más alto. Brinda acceso a salas VIP, upgrades y beneficios exclusivos de alto nivel.

millas aerolineas argentinas Para obtener más información, ingresa en la página oficial de Aerolíneas Plus.

Para canjear millas tienes que ingresar al sitio web oficial de Aerolíneas Plus, donde aparece la opción de comprar vuelos con millas. Si todavía no tienes cuenta, puedes completar el formulario con tus datos. Una vez registrado, accede con tu usuario y comienza a canjear millas por pasajes.