Inicio Sociedad Viajar
Viajes

Cómo viajar con millas sin pagar de más en tus vacaciones

Las millas permiten a los viajeros acumular créditos y luego canjearlos por pasajes sin cargo o con rebajas. Aquí, compartimos una guía para viajar con millas

Paula García
Por Paula García [email protected]
Explora cómo viajar canjeando tus millas. Imagen: Pexels.

Explora cómo viajar canjeando tus millas. Imagen: Pexels.

Se acerca la temporada alta de vacaciones y los argentinos ya están planificando viajar para desconectar de la rutina y volver a recargar energías. Por suerte, existen varios programas de fidelización que permiten acumular puntos, millas o consumos con tarjetas de crédito asociadas, para luego canjear por pasajes, estadías en hoteles, alquiler de autos y otros beneficios.

Lo que más atrae a los pasajeros es poder volar sin cargo o disfrutar de viajar en primera clase sin pagar un extra. A continuación, te explicamos cómo acceder a estos beneficios para no pagar de más en tu viaje.

Viajar con millas

Una de las alternativas es Smiles, un programa creado por la aerolínea GOL donde puedes acumular millas y canjear para viajar. Permite obtener vuelos de bajo costo o pagar por partes un pasaje. Puedes sumar millas volando con GOL y aerolíneas asociadas, suscribiéndote a un club de membresía, transfiriendo puntos de tu tarjeta de crédito, o comprando millas.

vuelo.jpg
Viaja con millas y paga menos por tus vuelos. Imagen: Freepik.

Viaja con millas y paga menos por tus vuelos. Imagen: Freepik.

Club Smiles ofrece diferentes suscripciones para que los viajeros escojan lo que que mejor se adapta a sus bolsillos. De esta forma, recibes millas todos los meses y beneficios exclusivos como promociones especiales o tarifas diferenciales en pasajes aéreos. Además, las millas son válidas por 10 años.

"Quienes no sean parte de Club Smiles, pueden suscribirse a partir de $4.810 precio promocional (precio normal $6.500)", revela un comunicado oficial de Smiles.

Programa Aerolíneas Plus

Otra opción es el Aerolíneas Plus, el programa de fidelización de viajero frecuente de Aerolíneas Argentinas diseñado para premiar y beneficiar a pasajeros y turistas que eligen volar con la compañía o sus aerolíneas asociadas.

El programa Aerolíneas Plus cuenta con cuatro niveles que ofrecen beneficios crecientes a medida que se acumula experiencia como viajero frecuente:

  • Clásico: es la categoría de ingreso al programa. Permite comenzar a acumular millas con cada vuelo.
  • Oro: ofrece prioridad en el check-in y acceso a canjes de pasajes incluso cuando la disponibilidad es baja.
  • Platino: incluye acceso a SkyPriority en aeropuertos, mayor disponibilidad de canjes y posibilidad de acceder a mejoras de clase.
  • Diamante: el nivel más alto. Brinda acceso a salas VIP, upgrades y beneficios exclusivos de alto nivel.
millas aerolineas argentinas
Para obtener m&aacute;s informaci&oacute;n, ingresa en la p&aacute;gina oficial de Aerol&iacute;neas Plus.

Para obtener más información, ingresa en la página oficial de Aerolíneas Plus.

Para canjear millas tienes que ingresar al sitio web oficial de Aerolíneas Plus, donde aparece la opción de comprar vuelos con millas. Si todavía no tienes cuenta, puedes completar el formulario con tus datos. Una vez registrado, accede con tu usuario y comienza a canjear millas por pasajes.

Temas relacionados:

Te puede interesar