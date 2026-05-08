Estas son las 4 peores plagas que enfrenta una planta de tomate: así puedes combatirlas

El uso de azufre en polvo funciona como un remedio eficaz contra este ácaro. Las aplicaciones deben ser semanales o luego de las lluvias, siempre que la temperatura sea menor a 30 grados. Es fundamental respetar un margen de treinta días entre el azufre y cualquier producto con aceites para no quemar el tomate.

2 - Pulgón

pulgon El pulgón puede ser ahuyentado con otras plantas que "cuidan" al tomate, como el ajo. Imagen: Plantynia

Los pulgones llegan con la primavera y su presencia suele notarse por las hormigas coloradas que los custodian. Estos insectos succionan la savia, provocan el enrollamiento de las hojas y le sacan fuerza al crecimiento.

La biodiversidad en la huerta es la solución, ya que mediante la asociación con cultivos como el ajo o la albahaca, cuyos olores repelen la plaga de forma constante, se puede mantener la salud del tomate.

3 - Mosca blanca

La mosca blanca comparte características biológicas con el pulgón y responde a tratamientos similares. El insecticida de jabón blanco y agua permite secar el exoesqueleto del insecto al entrar en contacto directo. Las trampas amarillas con aceite también sirven para capturar a los ejemplares voladores que buscan colonizar nuevas zonas del jardín.

tomates Las plagas puede afectar los frutos que da el tomate, y complicar la época de cosecha. Imagen generada con IA

4 - Chinche

La chinche representa un riesgo grave porque sus picaduras abren la puerta a diversas enfermedades en los frutos. La mejor estrategia de control consiste en la recolección manual de los ejemplares. Se pueden empujar hacia un frasco con agua jabonosa para eliminarlas sin necesidad de aplicar químicos agresivos sobre la planta de tomate que se desea consumir.