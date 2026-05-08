Lograron prohibir la caza en parques nacionales de jabalíes y ahora se quejan porque podrían acabar con aves protegidas

Lograron prohibir la caza furtiva en parques nacionales de jabalíes y ahora se quejan porque podrían acabar con aves protegidas

Investigadores detectaron que los jabalíes comenzaron a invadir zonas de humedales donde anidan aves protegidas. Mientras estos animales buscan raíces e insectos, remueven grandes sectores de tierra y terminan destruyendo nidos, huevos y crías de especies que habitan el parque.

El problema creció tanto que organizaciones ambientales alertaron sobre el impacto en colonias de aves acuáticas. Ahora, científicos y autoridades intentan encontrar una solución para reducir la población de jabalíes sin volver a habilitar la caza deportiva dentro de los parques nacionales.

Jabalíes en doñana (2)

El problema de los jabalíes crece en Doñana y amenaza a aves acuáticas

Según distintos estudios y monitoreos realizados en el parque, en algunas áreas la depredación de nidos por parte de jabalíes alcanza porcentajes de entre el 70% y el 80%, comprometiendo seriamente la reproducción de varias especies de aves acuáticas. Investigadores de la Estación Biológica de Doñana advirtieron que este desequilibrio también altera la vegetación, ya que los animales remueven constantemente el suelo en busca de alimento, modificando la composición natural de las plantas y favoreciendo la expansión de especies invasoras.

Los especialistas sostienen que este fenómeno genera un efecto en cadena dentro del ecosistema. La pérdida de vegetación autóctona reduce la presencia de insectos y otras fuentes de alimento fundamentales para numerosas aves pequeñas y especies locales. Aunque se implementaron medidas como cercas eléctricas y barreras de contención, los jabalíes continúan accediendo a sectores protegidos debido a su capacidad para atravesar o destruir obstáculos. Además del impacto ambiental, el aumento de la población en el parque comenzó a extenderse hacia áreas agrícolas y zonas cercanas a núcleos urbanos, provocando accidentes y daños económicos.