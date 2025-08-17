Árbol limonero: qué quiere decir que sus hojas cambien de color y por qué es negativo

Quien tiene un árbol limonero en su casa, tiene un tesoro. Sucede que este ejemplar es uno de los más populares por la gran cantidad de beneficios que ofrece, que lo cierto es que van más allá de la salud.
Sin embargo, para poder usarlo de manera positiva tienes que evitar llegar a un síntoma completamente negativo, como lo es el hecho de que sus hojas cambien de color.
El hecho de que las hojas de un árbol limonero cambien de color se deben exclusivamente a causas negativas, y nada se da por casualidad. Generalmente, la tonalidad de las mismas suele ser verde, y del color que se ponen ante los problemas mencionados es amarillo.
La falta de hierro, nitrógeno o magnesio puede causar clorosis, que se manifiesta como hojas amarillentas del árbol limonero. Es decir, esto indica una deficiencia de nutrientes en el ejemplar.
El árbol limonero es especial con respecto al riego. Tanto el exceso como la falta de agua pueden provocar el cambio de color en las hojas del árbol, siendo un aspecto clave a tener en cuenta.
El suelo puede tener mucho que ver también. Un suelo mal drenado o con exceso de cal puede dificultar la absorción de nutrientes y provocar problemas en las hojas.
Por último, y no menos importante, los factores externos que estresan al limonero también pueden provocar este problema. Es decir, la presencia de plagas, los vientos fuertes y las bajas temperaturas, por nombrar algunos ejemplos.
Como se dijo antes, el exceso o la falta de riego suele ser una de las causas más famosas por lo que las hojas del árbol limonero cambian de color.
En general, los limoneros necesitan riegos profundos y menos frecuentes que riegos superficiales y constantes. En verano, los árboles jóvenes pueden necesitar riego cada 2-3 días, mientras que los árboles maduros pueden requerir riego cada 3-5 días.
Ahora bien, en invierno, la frecuencia se reduce a una vez por semana o incluso menos, ya que el suelo tarda más en secarse. Encontrar la cantidad necesaria para realizar este problema te ayudará a prevenir este tipo de problemas en el árbol y, por el contrario, disfrutar de sus beneficios.