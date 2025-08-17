Árbol limonero: qué quiere decir que sus hojas cambien de color y por qué es negativo

La falta de hierro, nitrógeno o magnesio puede causar clorosis, que se manifiesta como hojas amarillentas del árbol limonero. Es decir, esto indica una deficiencia de nutrientes en el ejemplar.

El árbol limonero es especial con respecto al riego. Tanto el exceso como la falta de agua pueden provocar el cambio de color en las hojas del árbol, siendo un aspecto clave a tener en cuenta.

limonero, hojas Si las hojas de un limonero cambian de color, se debe a causas puramente negativas

El suelo puede tener mucho que ver también. Un suelo mal drenado o con exceso de cal puede dificultar la absorción de nutrientes y provocar problemas en las hojas.

Por último, y no menos importante, los factores externos que estresan al limonero también pueden provocar este problema. Es decir, la presencia de plagas, los vientos fuertes y las bajas temperaturas, por nombrar algunos ejemplos.

La frecuencia de riego del árbol limonero

Como se dijo antes, el exceso o la falta de riego suele ser una de las causas más famosas por lo que las hojas del árbol limonero cambian de color.

En general, los limoneros necesitan riegos profundos y menos frecuentes que riegos superficiales y constantes. En verano, los árboles jóvenes pueden necesitar riego cada 2-3 días, mientras que los árboles maduros pueden requerir riego cada 3-5 días.

Ahora bien, en invierno, la frecuencia se reduce a una vez por semana o incluso menos, ya que el suelo tarda más en secarse. Encontrar la cantidad necesaria para realizar este problema te ayudará a prevenir este tipo de problemas en el árbol y, por el contrario, disfrutar de sus beneficios.