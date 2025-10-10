Inicio Sociedad Viento Zonda
Reporte meteorológico

Alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza durante el fin de semana largo

Se esperan ráfagas de viento Zonda de entre 30 a 70 kilómetros por hora. El sur será el sector más afectado por el fenómeno

Por UNO
Luego de un evento de viento Zonda el sábado pasado, este viernes se pronosticó que soplará en el sur.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para este viernes 10 de octubre, en el que se conmemora el Día de la Diversidad Cultural. La fecha es el domingo pero el feriado se trasladó a esta jornada. Después del evento del sábado pasado se esperan ráfagas de entre 30 y 70 kilómetros por hora. Malargüe será uno de los más afectados.

La ocurrencia de viento se extenderá al sábado y el domingo ingresa un frente frío.

El pronóstico del tiempo para el fin de semana largo

  • Viernes 10 de octubre de 2025

Cielo algo nublado y temperatura estable. Vientos moderados del sector sur. En cordillera, se prevé un desmejoramiento hacia la noche.

Máxima: 30°C | Mínima: 14°C

  • Sábado 11 de octubre de 2025

Jornada parcialmente nublada y ventosa, con descenso de la temperatura. Se esperan tormentas aisladas y nevadas en zona cordillerana.

Máxima: 29°C | Mínima: 14°C

El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó para este viernes una máxima de 30°C. Se espera un evento de viento Zonda en el sur.

  • Domingo 12 de octubre de 2025

El tiempo mejora, con cielo despejado y descenso térmico. Vientos leves del noreste. Condiciones estables en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 10°C

  • Lunes 13 de octubre de 2025

Continúa el buen tiempo, con cielo mayormente despejado y temperaturas en leve descenso. Vientos suaves del noreste.

Máxima: 29°C | Mínima: 7°C

  • Martes 14 de octubre de 2025

Se mantiene el tiempo agradable y estable, con cielo poco nuboso y vientos leves del noreste.

Máxima: 31°C | Mínima: 11°C

