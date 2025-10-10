El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para este viernes 10 de octubre, en el que se conmemora el Día de la Diversidad Cultural. La fecha es el domingo pero el feriado se trasladó a esta jornada. Después del evento del sábado pasado se esperan ráfagas de entre 30 y 70 kilómetros por hora. Malargüe será uno de los más afectados.
Alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza durante el fin de semana largo
Se esperan ráfagas de viento Zonda de entre 30 a 70 kilómetros por hora. El sur será el sector más afectado por el fenómeno