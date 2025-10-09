Violenta discusión: peleó con su padre por un atado de cigarrillos y lo asesinó a martillazos.

Crimen padre asesinado

Los gritos y ruidos que provocaba el enfrentamiento en la vivienda alertaron a los vecinos, quienes se comunicaron de inmediato con los servicios de emergencia, mientras que el autor del parricidio, tras agredir brutalmente a su padre se fugó con rumbo desconocido.

Sosa sufrió graves heridas y fue trasladado de urgencia en una ambulancia al Hospital de Trauma y Emergencias "Doctor Federico Abete" en Malvinas Argentinas, donde, a pesar del esfuerzo de los médicos, minutos después falleció a causa de las lesiones.

Una vez conocido el trágico desenlace, efectivos policiales de la Comisaría 2ª de Pablo Nogués realizaron un rápido operativo de búsqueda tras recabar información de los familiares y de acuerdo a fuentes de la investigación, luego de un intenso rastrillaje, horas después el parricida fue detenido en cercanías de la casa.

En la escena del crimen, peritos de la Policía Científica realizaron las inspecciones correspondientes que inclueron el levantamiento de algunas pruebas que serán incorporadas a la causa.

Los médicos destacaron que Sosa presentaba múltiples golpes en la región del cráneo, en tanto que los investigadores incautaron en la casa de la víctima un martillo que se presume fue el arma utilizada por el asesino.

Crimen padre Hospital

Una vez detenido, el atacante quedó a disposición de la Unidad Funcional Descentralizada N° 19 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de la fiscal Mirna Paula Sánchez, quien caratuló el caso preventivamente como "parricidio".

En tanto que por orden del Juzgado de Familia N°2, el hombre fue trasladado al Hospital Psiquiátrico "Doctor Ramón Carrillo" para ser sometido a pericias que certifiquen o descarten la existencia de alteraciones psiquiátricas.