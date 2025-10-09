Inicio Policiales Padre
Parricidio

Violenta discusión: peleó con su padre por un atado de cigarrillos y lo asesinó a martillazos

Un hombre de 65 años fue asesinado a martillazos por su hijo, en medio de una violenta discusión por la posesión de un atado de cigarrillos. El atacante fue detenido

Por UNO
Una violenta pelea se desató en una vivienda, donde un hombre de 37 años discutió con su padre de 65 por un atado de cigarrillos y en medio de una tensa situación lo asesinó a martillazos, en un crimen que provocó conmoción entre familiares y vecinos.

El trágico episodio ocurrió en una vivienda familiar de la localidad de Los Polvorines, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde el hombre de 65 añós fue brutalmente asesinado a martillazos por su propio hijo en medio de un violento enfrentamiento por la posesión de un atado de cigarrillos.

El fatal episodio tuvo como escenario la vivienda familiar que compartían, en la calle Senillosa al 3100 y 9 de Julio, en los Polvorines. La pelea de extrema violencia familiar ocurrió en una propiedad ubicada en la calle Senillosa al 3100, en la intersección con Nueve de Julio. La víctima, identificada como Rodolfo Alcides Sosa, de 65 años, fue agredida a martillazos en la cabeza por su propio hijo en medio de la discusión.

Crimen padre asesinado

Los gritos y ruidos que provocaba el enfrentamiento en la vivienda alertaron a los vecinos, quienes se comunicaron de inmediato con los servicios de emergencia, mientras que el autor del parricidio, tras agredir brutalmente a su padre se fugó con rumbo desconocido.

Sosa sufrió graves heridas y fue trasladado de urgencia en una ambulancia al Hospital de Trauma y Emergencias "Doctor Federico Abete" en Malvinas Argentinas, donde, a pesar del esfuerzo de los médicos, minutos después falleció a causa de las lesiones.

Una vez conocido el trágico desenlace, efectivos policiales de la Comisaría 2ª de Pablo Nogués realizaron un rápido operativo de búsqueda tras recabar información de los familiares y de acuerdo a fuentes de la investigación, luego de un intenso rastrillaje, horas después el parricida fue detenido en cercanías de la casa.

En la escena del crimen, peritos de la Policía Científica realizaron las inspecciones correspondientes que inclueron el levantamiento de algunas pruebas que serán incorporadas a la causa.

Los médicos destacaron que Sosa presentaba múltiples golpes en la región del cráneo, en tanto que los investigadores incautaron en la casa de la víctima un martillo que se presume fue el arma utilizada por el asesino.

Crimen padre Hospital

Una vez detenido, el atacante quedó a disposición de la Unidad Funcional Descentralizada N° 19 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de la fiscal Mirna Paula Sánchez, quien caratuló el caso preventivamente como "parricidio".

En tanto que por orden del Juzgado de Familia N°2, el hombre fue trasladado al Hospital Psiquiátrico "Doctor Ramón Carrillo" para ser sometido a pericias que certifiquen o descarten la existencia de alteraciones psiquiátricas.

