No le dejaron pagar el boleto en efectivo y destrozó el colectivo a martillazos.

El brutal incidente ocurrió durante la mañana de este jueves en un interno de la línea 11 de la empresa Coniferal de la ciudad Córdoba. Un pasajero ascendió a la unidad y pretendió pagar el boleto con dinero en efectivo. Pero el chofer le negó esa posibilidad porque desde hace mucho tiempo no se maneja dinero para pagar el pasaje.
Ante esa tajante respuesta, el pasajero tomó el martillo de emergencia que lleva la unidad y empezó a golpear con violencia las ventanillas y las puertas, provocando graves destrozos, indicaron medios locales.
En medio de una clima tenso, el chofer decidió activar el botón antipánico para dar aviso a los efectivos de la Policía Caminera, quienes rápidamente se hicieron presentes en el Boulevard Illia al 600, donde se registró el incidente y dispusieron la detención del presunto agresor.
El atacante, que fue reducido en pocos minutos, presentaba cortes en las manos producto de los golpes contra el vidrio y recibió atención médica por el servicio de emergencia antes de ser trasladado a una dependencia policial.
El comisario Claudio Jiménez, a cargo del procedimiento, le indicó a los medios locales que el hombre “se encontraba fuera de sí y fue detenido para resguardar la seguridad de los presentes”.
El resto de los pasajeros no sufrió ningún tipo de lesión y continuaron viaje en otra unidad.
"Solo se registraron daños materiales en la unidad, que debió ser retirada de circulación para su reparación", agregó el jefe policial, mientras que desde la empresa de transportes confirmaron que colaborarán con la investigación aportando imágenes de la cámara que posee el colectivo.
El detenido quedó a disposición de la Justicia y la empresa confirmó que radicará la denuncia correspondiente.