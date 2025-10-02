No le dejaron pagar el boleto en efectivo y destrozó el colectivo a martillazos.

Agresión colectivo martillo El martillo de emergencia que lleva el colectivo fue utilizado por un hombre furioso para provocar graves destrozos. Foto gentileza airedesantafe.com.arr

En medio de una clima tenso, el chofer decidió activar el botón antipánico para dar aviso a los efectivos de la Policía Caminera, quienes rápidamente se hicieron presentes en el Boulevard Illia al 600, donde se registró el incidente y dispusieron la detención del presunto agresor.

El atacante, que fue reducido en pocos minutos, presentaba cortes en las manos producto de los golpes contra el vidrio y recibió atención médica por el servicio de emergencia antes de ser trasladado a una dependencia policial.

El comisario Claudio Jiménez, a cargo del procedimiento, le indicó a los medios locales que el hombre “se encontraba fuera de sí y fue detenido para resguardar la seguridad de los presentes”.

El resto de los pasajeros no sufrió ningún tipo de lesión y continuaron viaje en otra unidad.

Agresión colectivo destrozos Un hombre provocó destrozos en un colectivo porque el chofer no le permitió pagar el boleto con dinero. Foto gentileza minutouno.com

"Solo se registraron daños materiales en la unidad, que debió ser retirada de circulación para su reparación", agregó el jefe policial, mientras que desde la empresa de transportes confirmaron que colaborarán con la investigación aportando imágenes de la cámara que posee el colectivo.

El detenido quedó a disposición de la Justicia y la empresa confirmó que radicará la denuncia correspondiente.