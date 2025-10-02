Inicio Policiales Crimen
Dos implicados

Un menor de 15 años confesó el crimen de Guaymallén y se entregó otro sospechoso

A pocos días del crimen de Franco Patricio Aracena (31), las autoridades lograron cerrar el círculo de sospechosos y detenidos con pruebas importantes

Sebastián Salas
Por Sebastián Salas [email protected]
Patricio Aracena

Patricio Aracena, la víctima fatal del crimen.

Un menor que confesó lo que ocurrió. Un sospechoso que sabían que lo buscaban y se entregó. Con esas dos secuencias, las autoridades cerraron el círculo de nombres por el crimen de Franco Patricio Aracena, el chico de 31 años que fue asesinado en su departamento ubicado en Guaymallén el fin de semana pasado.

Tras conocerse la muerte de Patricio Aracena el lunes pasado, los pesquisas policiales y judiciales se movieron rápido en busca de identificar a los dos jóvenes que habían sido vistos por vecinos ingresando con la víctima fatal a su departamento en la jornada del viernes.

La clave fue un menor de 15 años que declaró en el expediente y admitió haber estado en el lugar y momento del crimen. El adolescente brindó algunos detalles, pero sin lugar a dudas el más importante fue el nombre del otro sospechoso que habría actuado junto a él: Tomás Jeremías Gómez.

Patricio Aracena crimen Guaymallén
Todavía no se determinó cómo se cometió el crimen de Patricio Aracena.

El segundo sospechoso del crimen

La fiscal de Homicidios Claudia Ríos solicitó una serie de allanamientos que se realizaron en la mañana de este jueves. El primero de ellos fue en el domicilio donde vive Tomás Gómez, aunque ya no se encontraba en el lugar. Los policías se dirigieron hasta la casa de un familiar donde sospechaban que se escondía, pero antes de ingresar al lugar un abogado llamó a las autoridades y adelantó que iba a entregarlo.

De esta forma, en horas del mediodía se presentó Tomás Gómez junto al abogado particular Mauricio Cardello en la Comisaría 9, ubicada en Guaymallén. Ahora quedó a disposición de la Fiscalía de Homicidios, que lo imputará en las próximas horas por el crimen de Patricio Aracena. Trascendió que el sospechoso no tiene antecedentes penales.

En tanto que el adolescente que confesó los detalles del crimen no será sometido a la causa penal ya que tiene 15 años y es inimputable. Quedó a disposición del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) que dispondrá medidas tutelares.

En la investigación ahora se buscará en avanzar en dos puntos cenitales. Por un lado, la necropsia que realizó el Cuerpo Médico Forense (CMF) todavía no ha podido determinar la causa de muerte de Patricio Aracena, aunque la principal sospecha es que fue asfixiado.

Franco Patricio Aracena joven asesinado en guaymallen

El otro aspecto a dilucidar es el móvil del crimen. Las hipótesis más fuertes apuntan a una relación sexual con tintes sadomasoquistas que se habría excedido o una discusión motivada porque los dos sospechosos eran proveedores de drogas de la víctima fatal.

El crimen en Guaymallén

Durante el fin de semana pasado, entre el viernes y el sábado, Patricio Aracena ingresó con dos personas a su propiedad ubicada en calle Rodríguez Peña 885 de Guaymallén. Horas después, esos sujetos se retiraron del lugar dejando la puerta abierta y con una bicicleta en sus manos. Los investigadores creen que ese rodado era propiedad de la víctima del crimen, ya que sus familiares les explicaron que solía movilizarse en un vehículo de esas características.

Fuentes vinculadas al caso detallaron que la hipótesis de un crimen vinculado a un asalto está casi descartada, sobre todo teniendo en cuenta que Patricio Aracena dejó ingresar a los asesinos a su departamento. Por estas horas, la versión que toma más fuerza es que cometieron el homicidio por otro motivo y aprovecharon la situación para huir en la bicicleta de la víctima fatal.

También trascendió que Patricio Aracena alquilaba el departamento donde ocurrió el crimen. El joven en realidad era oriundo de la localidad de Uspallata, donde viven algunos de sus familiares, aunque luego se radicó en el Gran Mendoza ya que había comenzado a cursar carreras universitarias vinculadas a la Comunicación Social.

