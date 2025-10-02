Un menor de 15 años confesó el crimen de Guaymallén y se entregó otro sospechoso

Patricio Aracena crimen Guaymallén Todavía no se determinó cómo se cometió el crimen de Patricio Aracena.

El segundo sospechoso del crimen

La fiscal de Homicidios Claudia Ríos solicitó una serie de allanamientos que se realizaron en la mañana de este jueves. El primero de ellos fue en el domicilio donde vive Tomás Gómez, aunque ya no se encontraba en el lugar. Los policías se dirigieron hasta la casa de un familiar donde sospechaban que se escondía, pero antes de ingresar al lugar un abogado llamó a las autoridades y adelantó que iba a entregarlo.

De esta forma, en horas del mediodía se presentó Tomás Gómez junto al abogado particular Mauricio Cardello en la Comisaría 9, ubicada en Guaymallén. Ahora quedó a disposición de la Fiscalía de Homicidios, que lo imputará en las próximas horas por el crimen de Patricio Aracena. Trascendió que el sospechoso no tiene antecedentes penales.

En tanto que el adolescente que confesó los detalles del crimen no será sometido a la causa penal ya que tiene 15 años y es inimputable. Quedó a disposición del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) que dispondrá medidas tutelares.

En la investigación ahora se buscará en avanzar en dos puntos cenitales. Por un lado, la necropsia que realizó el Cuerpo Médico Forense (CMF) todavía no ha podido determinar la causa de muerte de Patricio Aracena, aunque la principal sospecha es que fue asfixiado.

Franco Patricio Aracena joven asesinado en guaymallen

El otro aspecto a dilucidar es el móvil del crimen. Las hipótesis más fuertes apuntan a una relación sexual con tintes sadomasoquistas que se habría excedido o una discusión motivada porque los dos sospechosos eran proveedores de drogas de la víctima fatal.

El crimen en Guaymallén

Durante el fin de semana pasado, entre el viernes y el sábado, Patricio Aracena ingresó con dos personas a su propiedad ubicada en calle Rodríguez Peña 885 de Guaymallén. Horas después, esos sujetos se retiraron del lugar dejando la puerta abierta y con una bicicleta en sus manos. Los investigadores creen que ese rodado era propiedad de la víctima del crimen, ya que sus familiares les explicaron que solía movilizarse en un vehículo de esas características.

Fuentes vinculadas al caso detallaron que la hipótesis de un crimen vinculado a un asalto está casi descartada, sobre todo teniendo en cuenta que Patricio Aracena dejó ingresar a los asesinos a su departamento. Por estas horas, la versión que toma más fuerza es que cometieron el homicidio por otro motivo y aprovecharon la situación para huir en la bicicleta de la víctima fatal.

También trascendió que Patricio Aracena alquilaba el departamento donde ocurrió el crimen. El joven en realidad era oriundo de la localidad de Uspallata, donde viven algunos de sus familiares, aunque luego se radicó en el Gran Mendoza ya que había comenzado a cursar carreras universitarias vinculadas a la Comunicación Social.