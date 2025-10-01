Cámaras, necropsia e inspección, las claves para esclarecer el crimen en un departamento

Patricio Aracena crimen Guaymallén

Los pocos datos certeros sobre el crimen

Vecinos del lugar señalaron que durante el fin de semana, entre el viernes y el sábado, Patricio Aracena ingresó con dos personas a su propiedad ubicada en calle Rodríguez Peña 885 de Guaymallén. Horas después, esos sujetos se retiraron del lugar dejando la puerta abierta y con una bicicleta en sus manos. Los investigadores creen que ese rodado era propiedad de la víctima del crimen, ya que sus familiares les explicaron que solía movilizarse en un vehículo de esas características.

Fuentes vinculadas al caso detallaron que la hipótesis de un crimen vinculado a un asalto está casi descartada, sobre todo teniendo en cuenta que Patricio Aracena dejó ingresar a los asesinos a su departamento. Por estas horas, la versión que toma más fuerza es que cometieron el homicidio por otro motivo y aprovecharon la situación para huir en la bicicleta de la víctima fatal.

También trascendió que Patricio Aracena alquilaba el departamento donde ocurrió el crimen. El joven en realidad era oriundo de la localidad de Uspallata, donde viven algunos de sus familiares, aunque luego se radicó en el Gran Mendoza ya que había comenzado a cursar carreras universitarias vinculadas a la Comunicación Social.