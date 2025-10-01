Dos sujetos que entraron con la víctima fatal a su departamento. Dos sujetos que salieron, luego de matarlo, con una bicicleta. Es es la primera reconstrucción básica que han realizado los investigadores sobre el crimen de Franco Patricio Aracena, el chico de 31 años que fue encontrado sin vida en un complejo ubicado en Guaymallén. Las próximas horas serán claves para la pesquisa.
Cámaras, necropsia e inspección, las claves para esclarecer el crimen en un departamento
