Cámaras, necropsia e inspección, las claves para esclarecer el crimen en un departamento

Dos sospechosos y una bicicleta que se llevaron son los primeros indicios en busca de esclarecer el crimen de Patricio Aracena, el chico de 31 años que fue encontrado sin vida y amordazado en un complejo residencial

Por Sebastián Salas [email protected]
Patricio Aracena, la víctima fatal del crimen en Guaymallén.

Dos sujetos que entraron con la víctima fatal a su departamento. Dos sujetos que salieron, luego de matarlo, con una bicicleta. Es es la primera reconstrucción básica que han realizado los investigadores sobre el crimen de Franco Patricio Aracena, el chico de 31 años que fue encontrado sin vida en un complejo ubicado en Guaymallén. Las próximas horas serán claves para la pesquisa.

Por un lado, personal del Cuerpo Médico Forense (CMF) realizará la necropsia durante la mañana de este miércoles con un principal objetivo: determinar cómo cometieron el crimen. Si bien Patricio Aracena estaba maniatado y tenía signos de violencia en el rostro, a simple vista no se pudo determinar la causa de muerte.

Por otro lado, Policía Científica realizará una profunda inspección en el departamento ubicado en Guaymallén. No solamente se buscarán evidencias de los asesinos, como huellas dactilares o rastros de ADN, sino también los elementos faltantes de la propiedad.

Los pocos datos certeros sobre el crimen

Vecinos del lugar señalaron que durante el fin de semana, entre el viernes y el sábado, Patricio Aracena ingresó con dos personas a su propiedad ubicada en calle Rodríguez Peña 885 de Guaymallén. Horas después, esos sujetos se retiraron del lugar dejando la puerta abierta y con una bicicleta en sus manos. Los investigadores creen que ese rodado era propiedad de la víctima del crimen, ya que sus familiares les explicaron que solía movilizarse en un vehículo de esas características.

Fuentes vinculadas al caso detallaron que la hipótesis de un crimen vinculado a un asalto está casi descartada, sobre todo teniendo en cuenta que Patricio Aracena dejó ingresar a los asesinos a su departamento. Por estas horas, la versión que toma más fuerza es que cometieron el homicidio por otro motivo y aprovecharon la situación para huir en la bicicleta de la víctima fatal.

También trascendió que Patricio Aracena alquilaba el departamento donde ocurrió el crimen. El joven en realidad era oriundo de la localidad de Uspallata, donde viven algunos de sus familiares, aunque luego se radicó en el Gran Mendoza ya que había comenzado a cursar carreras universitarias vinculadas a la Comunicación Social.

