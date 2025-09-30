El crimen que destapó una historia de redención y traición.

Esta es la historia de Sally McKay, su hija Martha McKay y un joven criminal llamado Travis Lewis, cuya vida se entretejió con la de ellas en un nudo de violencia, perdón y redención fallida.

Era el 10 de septiembre de 1996. Sally McKay, una viuda de 75 años perteneciente a una de las familias más influyentes del sur de Estados Unidos, disfrutaba de una tarde tranquila en su hogar.

Travis Lewis, un adolescente de solo 15 años del barrio, había entrado con intenciones de robar. Su madre trabajaba como ama de llaves en la mansión. El robo se torció en un crimen: el chico disparó fatalmente a Sally McKay con una escopeta, dejando su cuerpo en la cocina ensangrentada. Pero aún más trágico fue lo que ocurrió décadas después.

La mujer que fue asesinada por el mismo criminal que mató a su madre.

El crimen que se repite

Las pruebas apuntaron rápidamente a Tavis Lewis. Fue detenido 2 meses después, confesó y se declaró culpable de dos cargos de crimen. Fue condenado a cadena perpetua. Pero la familia McKay, destrozada, optó por el perdón.

La víctima del crimen dejó 3 hijas. Una de ellas era Martha McKay, de 42 años en ese momento. "El perdón es una obligación espiritual", dijo. Correspondió con Travis Lewis en prisión, visitándolo y abogando por su rehabilitación.

Esto fue clave para que en 2018, Travis Lewis, con 36 años, fuera liberado en libertad condicional. Martha McKay lo contrató para que vuelva a trabajar en la mansión donde ocurrió el crimen de su madre, ahora convertida en un hotel de lujo.

El doble crimen, durante el primer y último asesinato.

El 25 de marzo de 2020, en pleno auge de la pandemia de COVID-19, el horror regresó. Una amiga de Martha McKay, preocupada por su silencio, alertó a la policía de Estados Unidos. En una escalera de la casa encontraron su cuerpo. Había sido apuñalada múltiples veces con un cuchillo de cocina.

Huellas y evidencias apuntaron inmediatamente a Travis Lewis. El hombre, ahora de 39 años, huyó pero fue rodeado por la policía y se quitó la vida ahogándose en un lago que rodeaba la propiedad familiar. El cuerpo del doble criminal fue recuperado horas después.

