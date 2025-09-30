martha mckay crimen 2 La mujer que fue asesinada por el mismo criminal que mató a su madre.

El crimen que se repite

Las pruebas apuntaron rápidamente a Tavis Lewis. Fue detenido 2 meses después, confesó y se declaró culpable de dos cargos de crimen. Fue condenado a cadena perpetua. Pero la familia McKay, destrozada, optó por el perdón.

La víctima del crimen dejó 3 hijas. Una de ellas era Martha McKay, de 42 años en ese momento. "El perdón es una obligación espiritual", dijo. Correspondió con Travis Lewis en prisión, visitándolo y abogando por su rehabilitación.

Esto fue clave para que en 2018, Travis Lewis, con 36 años, fuera liberado en libertad condicional. Martha McKay lo contrató para que vuelva a trabajar en la mansión donde ocurrió el crimen de su madre, ahora convertida en un hotel de lujo.

martha mckay crimen 3 El doble crimen, durante el primer y último asesinato.

El 25 de marzo de 2020, en pleno auge de la pandemia de COVID-19, el horror regresó. Una amiga de Martha McKay, preocupada por su silencio, alertó a la policía de Estados Unidos. En una escalera de la casa encontraron su cuerpo. Había sido apuñalada múltiples veces con un cuchillo de cocina.

Huellas y evidencias apuntaron inmediatamente a Travis Lewis. El hombre, ahora de 39 años, huyó pero fue rodeado por la policía y se quitó la vida ahogándose en un lago que rodeaba la propiedad familiar. El cuerpo del doble criminal fue recuperado horas después.