El asesino del panchero admitió haber cometido el crimen y fue condenado a 18 años de prisión

Federico Scattareggi crimen Godoy Cruz.jpg La víctima del crimen en la panchería del barrio Trapiche.

De esta forma, quedó claro que Ángel Buenaventura asesinó al dueño de la panchería donde trabajaba, Federico Scattareggi, le sustrajo la recaudación de ese día y además utilizó su teléfono celular para sacar un préstamo en la billetera virtual de Mercado Pago.

El crimen del panchero en Godoy Cruz

Federico Scattareggi era el dueño de una panchería ubicada en la avenida San Martín al 2.505, del barrio Trapiche de Godoy Cruz. Hasta el domingo 25 de mayo en la noche estuvo trabajando en el lugar llamado Gran Pancho, pero a su entorno le llamó la atención que nunca regresó a su domicilio como siempre lo hacía en horas de la madrugada. Sobre todo teniendo en cuenta que los lunes no solía abrir el comercio.

Su hermano se dirigió hasta el lugar y se encontró con el vehículo de la víctima fatal, un Toyota Etios, estacionado en la puerta. La panchería estaba cerrada por fuera con un candado que tenía manchas de sangre. Al ingresar, se encontró con el dueño del lugar tendido en el piso del baño y con varias heridas de arma blanca. Llamó a la Policía y comenzó la investigación por el crimen.

Ángel Buenaventura crimen panchería.jpg Ángel Buenaventura, el autor del crimen.

Ángel Buenaventura fue detenido horas después del crimen. Tenía muchos cortes en sus brazos y manos coincidentes con las 65 puñaladas que recibió la víctima fatal. Las cámaras de seguridad lo filmaron saliendo de la panchería tras el asesinato.

El joven estaba por convertirse en padre y le venía pidiendo adelantos de dinero a su empleador para poder irse a alquilar un lugar para vivir con su pareja. El día del crimen, la cuenta de Mercado Pago del dueño de la panchería solicitó un préstamo de $3.500.000 y ese dinero fue transferido inmediatamente a una cuenta vinculada al asesino.

Desde el entorno de Ángel Buenaventura comenzaron a deslizar la versión de que su empleador lo venía acosando sexualmente desde hace tiempo. Bajo esa teoría -ahora descartada con la sentencia- se sostuvo que ese día ocurrió un episodio mes por el cual el chico de 18 años optó por defenderse y concretar el crimen.