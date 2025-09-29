Inicio Judiciales Crimen
Fin de la investigación

El asesino del panchero admitió haber cometido el crimen y fue condenado a 18 años de prisión

Ángel Buenaventura (19) admitió haber cometido el crimen de su jefe en el barrio Trapiche, hizo un acuerdo con la Fiscalía y evitó una posible condena a prisión perpetua

Sebastián Salas
Federico Germán Scattareggi fue asesinado de 65 puñaladas.

En un lapso de poco más de 4 meses, la Justicia logró resolver la investigación por el crimen ocurrido en una panchería de Godoy Cruz. Ángel Buenaventura, un joven de 19 años que trabajaba como empleado en el lugar, admitió haber asesinado a su jefe Federico Germán Scattareggi (49) y fue condenado a una pena de 18 años de prisión.

Este lunes se concretó un juicio abreviado en el expediente, donde el acusado confesó haber cometido el crimen y llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Homicidios respecto a la pena. El beneficio para el joven asesino fue que evitó un desenlace que podría haber sido peor: enfrentar un juicio por jurado donde podría haber sido condenado a prisión perpetua. En tanto que la Fiscalía se ahorró el peligro de que en ese debate pueda terminar libre o con una pena menor.

La jueza Mirna Montaldi condenó a 18 años de prisión a Ángel Buenaventura por los delitos de homicidio simple, estafa genérica y robo, además de una causa de lesiones culposas anterior que tenía por un accidente vial en moto ocurrido el 25 de diciembre pasado.

Federico Scattareggi crimen Godoy Cruz.jpg
La víctima del crimen en la panchería del barrio Trapiche.

De esta forma, quedó claro que Ángel Buenaventura asesinó al dueño de la panchería donde trabajaba, Federico Scattareggi, le sustrajo la recaudación de ese día y además utilizó su teléfono celular para sacar un préstamo en la billetera virtual de Mercado Pago.

El crimen del panchero en Godoy Cruz

Federico Scattareggi era el dueño de una panchería ubicada en la avenida San Martín al 2.505, del barrio Trapiche de Godoy Cruz. Hasta el domingo 25 de mayo en la noche estuvo trabajando en el lugar llamado Gran Pancho, pero a su entorno le llamó la atención que nunca regresó a su domicilio como siempre lo hacía en horas de la madrugada. Sobre todo teniendo en cuenta que los lunes no solía abrir el comercio.

Su hermano se dirigió hasta el lugar y se encontró con el vehículo de la víctima fatal, un Toyota Etios, estacionado en la puerta. La panchería estaba cerrada por fuera con un candado que tenía manchas de sangre. Al ingresar, se encontró con el dueño del lugar tendido en el piso del baño y con varias heridas de arma blanca. Llamó a la Policía y comenzó la investigación por el crimen.

Ángel Buenaventura crimen panchería.jpg
&Aacute;ngel Buenaventura, el autor del crimen.&nbsp;&nbsp;

Ángel Buenaventura, el autor del crimen.

Ángel Buenaventura fue detenido horas después del crimen. Tenía muchos cortes en sus brazos y manos coincidentes con las 65 puñaladas que recibió la víctima fatal. Las cámaras de seguridad lo filmaron saliendo de la panchería tras el asesinato.

El joven estaba por convertirse en padre y le venía pidiendo adelantos de dinero a su empleador para poder irse a alquilar un lugar para vivir con su pareja. El día del crimen, la cuenta de Mercado Pago del dueño de la panchería solicitó un préstamo de $3.500.000 y ese dinero fue transferido inmediatamente a una cuenta vinculada al asesino.

Desde el entorno de Ángel Buenaventura comenzaron a deslizar la versión de que su empleador lo venía acosando sexualmente desde hace tiempo. Bajo esa teoría -ahora descartada con la sentencia- se sostuvo que ese día ocurrió un episodio mes por el cual el chico de 18 años optó por defenderse y concretar el crimen.

