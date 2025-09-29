Los allanamientos judiciales permitieron la detención de Heinrich y el secuestro de documentación y partes de computadoras que estaban para reparación e insumos informáticos.

Megatecnología-Allanamientos Megatecnología funcionó en Morón 130 de Ciudad hasta que el 14 de agosto cerró sus puertas dejando un tendal de clientes que denunciaron haber sido estafados.

La única detenida del caso Megatecnología sigue presa

Mientras avanza la investigación judicial sobre el caso Megatecnología, la defensa técnica de la imputada Daniela Heinrich apuesta fuerte a conseguir la extinción de la acción penal que pesa sobre su clienta mediante la reparación económica del daño causado a denunciantes.

De hecho, algunas de las víctimas fueron indemnizadas con el aval de la Fiscalía de Delitos Económicos y de la abogada Susana Soletti, quien asiste a los denunciantes en nombre del Ministerio de Seguridad.

Sin embargo, Daniela Heinrich sigue detenida en la modalidad de prisión domiciliaria por la gran cantidad de damnificados, el monto millonario de la megaestafa -$200 millones aproximadamente- y el riesgo procesal y posible entorpecimiento del trabajo de la Justicia que implicaría su liberación.

En esto coincidieron la Fiscalía, la querella y algunas de las víctimas que participaron de la audiencia de control jurisdiccional celebrada por la jueza Alejandra Alonso.

Contraria fue la postura de los abogados defensores, que consideraron que Heinrich debe quedar libre ya que tiene 3 hijos que criar y que carece de los medios para fugarse. Tiene, dijeron, únicamente la voluntad de reparar económicamente los daños causados a los denunciantes.