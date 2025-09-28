"Te comería toda": un chofer de colectivo y un técnico de lavarropas, condenados por acosar a menores

grooming Los casos de grooming ocurrieron en San Rafael. Imagen ilustrativa.

El colectivero que cometió grooming

Uno de los expedientes penales por grooming tuvo como protagonista al chofer de colectivo Claudio Alberto Martos (38), quien el martes pasado fue condenado a una pena de 8 meses de prisión en suspenso.

El caso se destapó en agosto de 2024 gracias a una charla sobre ciberdelitos que se brindó en una escuela ubicada en Salto las Rosas. En esa disertación, una alumna se acercó a las autoridades y reveló que una compañera suya estaba sufriendo grooming.

En efecto, se trataba de una adolescente de 13 años que había sido contactada por WhatsApp por el chofer del colectivo que se tomaba todos los días para asistir al colegio. El hombre le pedía fotos y videos íntimos, y hasta buscaba concretar un encuentro sexual con la menor de edad, según determinaron los testigos y las pericias de los teléfonos.

El segundo caso de grooming

La otra condena fue contra Fernando Danilo Castro (37), un técnico en reparación de lavarropas que fue sentenciado a 6 meses de prisión en suspenso el 17 de septiembre pasado.

La investigación reconstruyó que entre el 27 de agosto de 2024 y 6 de septiembre del mismo año, mediante WhatsApp contactó a una menor de 15 años. "Sos muy linda", "las cosas que te haría", "te comería toda", fueron algunos de los mensajes que le envió a la adolescente. Si bien la chica le advirtió su edad, el acosador le contestó "¿y qué tiene? Podemos hacer algo igual".

El caso de grooming fue denunciado en forma online por el padre de la víctima y con las pruebas tecnológicas, más el relato de la menor, pasó por un juicio abreviado donde admitió haber cometido el ciberacoso sexual.