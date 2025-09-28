Atraparon al presunto cómplice que preparó la tumba del triple femicidio de Florencia Varela

Asesinadas chicas crímenes Aseguran que un lider narco llamado "Pequeño J" habría ideado los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Foto gentileza tn.com.ar

La captura del quinto sospechoso y la búsqueda del "Pequeño J"

Además, el viernes por la noche fue atrapado Lázaro Víctor Sotacuro, de nacionalidad boliviana, pero con documento argentino.

Sotacuro fue aprehendido en la ciudad boliviana de Villazón, ubicada en el límite con La Quiaca, en la provincia de Jujuy, donde quedó detenido a la espera de su traslado. Este hombre sería el chofer de la camioneta blanca en la que llevaron a las tres chicas desde La Matanza hasta Florencio Varela, donde finalmente fueron salvajemente asesinadas.

En tanto, continúa la búsqueda de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, el peruano apuntado de ser el jefe la banda narco y quien habría ordenado los asesinatos tras corroborar que una de las jóvenes le había robado droga y dólares.

tony janzen valverde victoriano pequeño j Tony Janzen Valverde Victoriano, el presunto líder narco que sería el autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela.

El triple femicidio que conmocionó al país

Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) desaparecieron el viernes último y fueron vistas por última vez en la rotonda de La Tablada, cerca de donde vivían, en La Matanza. Tras sus femicidios, los cuerpos fueron encontrados en el patio de una casa de Florencio Varela, y por el caso se encuentran detenidas 6 personas.

brenda morena lara víctimas del triple crimen en buenos aires Brenda, Morena y Lara, víctimas del triple crimen.

Las hipótesis que baraja la Justicia bonaerense tienen distintas líneas de investigación, aunque sobresalen tres más importantes.