El Lobo asegurará el primer puesto de su zona si logra un triunfo ante el Funebrero y si Estudiantes de Río Cuarto empata o pierde de local ante Almirante Brown, en el partido que jugará este domingo desde las 19 .

Así está la Zona B de la Primera Nacional a dos fechas del final

El Blanquinegro es el puntero con 59 puntos, Estudiantes de Buenos Aires es el escolta con 58 unidades, Deportivo Morón tiene 57, con un partido más, y el León de Río Cuarto suma 56 y está en el cuarto lugar.

la tabla del grupo B.

El Lobo viene de ganarle 2 a 0 ante San Telmo, en el estadio Víctor Legrotaglie y buscará ganar a dos fechas del cierre de la fase regular y esperar que el elenco de Río Cuarto no sume de a tres para meterse en la final, que hoy sería con Deportivo Madryn, el primero del grupo A.

Así llega Chacarita

Chacarita está viviendo una crisis futbolística, viene de perder 2 a 0 de visitante ante Central Norte, y suma ocho encuentros consecutivos sin conocer la victoria. Viene de dos derrotas seguidas en el certamen. Su última victoria fue ante el Deportivo Morón por 2 a 0 de visitante el pasado 26 de julio.

El equipo dirigido por Carlos Mayor, el ex entrenador de Godoy Cruz, necesita el triunfo para seguir teniendo chances de meterse en el Reducido. El Funebrero se ubica noveno con 48 puntos a tres de Temperley, el último equipo que se está clasificando al octogonal.

LObo- Los hinchas del Lobo desde algún lado alentarán al equipo de Ariel Broggi.

El último enfrentamiento entre Gimnasia y Esgrima y Chacarita

La última vez que jugaron fue por la fecha 16 de la Zona B de la Primera Nacional y el partido se disputó en el estadio Víctor Legrotaglie, donde igualaron sin goles. Se enfrentaron en ocho oportunidades en la Primera Nacional, con cuatro triunfos del Lobo, dos de Chacarita y los dos restantes terminaron igualados.

Ficha del partido y probables formaciones:

Estadio: Chacarita.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Hora: 15.15.

TV: TyC Sports.

Chacarita: Juan Strumia; Tobías Fernández, Gonzalo Errecalde, Alejandro Rébola, Agustín Quiroga; Maximiliano Meléndez, Federico Bravo, Tomás Ortíz y Víctor Figueroa, Agustín Araujo; Santiago Apa. DT: Carlos Mayor.

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti, Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Nahuel Barboza, Fermín Antonini o Ignacio Antonio, Nicolás Romano y Brian Andrada; Facundo Lencioni y Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.