La Selección argentina Sub 20, con Santino Andino, debuta en el Mundial de Chile frente a Cuba: hora, TV y formaciones

El elenco nacional, que es dirigido por Diego Placente, logró la clasificación al Mundial gracias a la gran participación en el Sudamericano Sub 20, en el que terminó en la segunda posición y protagonizó momentos muy destacados como la goleada 6-0 a Brasil y el triunfazo 4-3 sobre Uruguay.

La Albiceleste s la máxima ganadora con seis títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), aunque en las últimas ediciones no logró ser competitiva y solo se pueden destacar los cuartos de final alcanzados en 2011 y los octavos en 2019 y 2023.

Mundial Sub 20: los resultados y lo que viene

Sábado 27/9:

Corea del Sur 1 - Ucrania 2

Japón 2 - Egipto 0

Paraguay 3 - Panamá 2

Chile 2 - Nueva Zelanda 1

Domingo 28/9:

17: Marruecos - España

17: Italia - Australia

20: Cuba - Argentina

20: Brasil - México

Probables formaciones de la Selección Argentina y Cuba

Selección argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Cuba: Yurdy Hodelín; Elvis Casanova, Leandro Mena, Norlys Chávez, Karel Pérez; Samuel Rodríguez, Romario Torres; Aniel Casanova, Michael Camejo, Jordan Castañer; Alessio Raballo. DT: Pedro Pablo Pereira.

Estadio: Elías Figueroa Brander.

Árbitro: Nazmi Nasaruddin (Malasia).

Horario: 20. TV: Telefe y DSports.

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.

Los partidos de la Selección argentina Sub 20

Domingo 28 de septiembre

20:00 Cuba vs. Argentina

Miércoles 1 de octubre

20:00 Argentina vs. Australia

Sábado 4 de octubre