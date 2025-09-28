Inicio Ovación Fútbol Mundial Sub 20
Fútbol

La Selección argentina Sub 20, con Santino Andino, debuta en el Mundial de Chile frente a Cuba: hora, TV y formaciones

La Selección Argentina Sub 20, con el mendocino Santino Andino, debuta este domingo ante Cuba en el Mundial de Chile 2025

Por UNO
La Selección argentina Sub 20 debuta en el Mundial de Chole.

La Selección argentina Sub 20 debuta en el Mundial de Chole.

El encuentro se disputa desde las 20 de la Argentina en el Estadio Elías Figueroa Brander, y se podrá seguir en vivo por DSports y DGO.

diego-placente
El DT de la Selecci&oacute;n argentina Sub 20, Diego Placente, tiene un lindo desaf&iacute;o.

El DT de la Selección argentina Sub 20, Diego Placente, tiene un lindo desafío.

El elenco nacional, que es dirigido por Diego Placente, logró la clasificación al Mundial gracias a la gran participación en el Sudamericano Sub 20, en el que terminó en la segunda posición y protagonizó momentos muy destacados como la goleada 6-0 a Brasil y el triunfazo 4-3 sobre Uruguay.

La Albiceleste s la máxima ganadora con seis títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), aunque en las últimas ediciones no logró ser competitiva y solo se pueden destacar los cuartos de final alcanzados en 2011 y los octavos en 2019 y 2023.

andino 1
Santino Andino. El delantero de Godoy Cruz juega en la Selecci&oacute;n argentina Sub 20.

Santino Andino. El delantero de Godoy Cruz juega en la Selección argentina Sub 20.

Mundial Sub 20: los resultados y lo que viene

Sábado 27/9:

  • Corea del Sur 1 - Ucrania 2
  • Japón 2 - Egipto 0
  • Paraguay 3 - Panamá 2
  • Chile 2 - Nueva Zelanda 1

Domingo 28/9:

  • 17: Marruecos - España
  • 17: Italia - Australia
  • 20: Cuba - Argentina
  • 20: Brasil - México

Probables formaciones de la Selección Argentina y Cuba

Selección argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Cuba: Yurdy Hodelín; Elvis Casanova, Leandro Mena, Norlys Chávez, Karel Pérez; Samuel Rodríguez, Romario Torres; Aniel Casanova, Michael Camejo, Jordan Castañer; Alessio Raballo. DT: Pedro Pablo Pereira.

Estadio: Elías Figueroa Brander.

Árbitro: Nazmi Nasaruddin (Malasia).

Horario: 20. TV: Telefe y DSports.

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.

Los partidos de la Selección argentina Sub 20

Domingo 28 de septiembre

  • 20:00 Cuba vs. Argentina

Miércoles 1 de octubre

  • 20:00 Argentina vs. Australia

Sábado 4 de octubre

  • 20:00 Argentina vs. Italia

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas