La Selección argentina Sub 20, con Santino Andino, debuta en el Mundial de Chile frente a Cuba: hora, TV y formaciones

El elenco nacional, que es dirigido por Diego Placente, logró la clasificación al Mundial gracias a la gran participación en el Sudamericano Sub 20, en el que terminó en la segunda posición y protagonizó momentos muy destacados como la goleada 6-0 a Brasil y el triunfazo 4-3 sobre Uruguay.
La Albiceleste s la máxima ganadora con seis títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), aunque en las últimas ediciones no logró ser competitiva y solo se pueden destacar los cuartos de final alcanzados en 2011 y los octavos en 2019 y 2023.
andino 1
Santino Andino. El delantero de Godoy Cruz juega en la Selección argentina Sub 20.
Mundial Sub 20: los resultados y lo que viene
Sábado 27/9:
- Corea del Sur 1 - Ucrania 2
- Japón 2 - Egipto 0
- Paraguay 3 - Panamá 2
- Chile 2 - Nueva Zelanda 1
Domingo 28/9:
- 17: Marruecos - España
- 17: Italia - Australia
- 20: Cuba - Argentina
- 20: Brasil - México
Probables formaciones de la Selección Argentina y Cuba
Selección argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
Cuba: Yurdy Hodelín; Elvis Casanova, Leandro Mena, Norlys Chávez, Karel Pérez; Samuel Rodríguez, Romario Torres; Aniel Casanova, Michael Camejo, Jordan Castañer; Alessio Raballo. DT: Pedro Pablo Pereira.
Estadio: Elías Figueroa Brander.
Árbitro: Nazmi Nasaruddin (Malasia).
Horario: 20. TV: Telefe y DSports.
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.
Los partidos de la Selección argentina Sub 20
Domingo 28 de septiembre
Miércoles 1 de octubre
- 20:00 Argentina vs. Australia
Sábado 4 de octubre
- 20:00 Argentina vs. Italia