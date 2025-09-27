Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Boca

"Se ríen de nosotros" la furia de los hinchas de Boca tras la derrota frente a Defensa y Justicia

Boca cayó ante Defensa y Justicia y los hinchas explotaron en las redes sociales. Todos los detalles, en la nota

Por UNO
Los hinchas de Boca reaccionaron ante la derrota vs Defensa y Justicia.

Los hinchas de Boca reaccionaron ante la derrota vs Defensa y Justicia.

En un partido clave para lo que tiene que ver con la clasificación a la Copa Libertadores, Boca no hizo pie en Florencio Varela y perdió agónicamente ante Defensa y Justicia. De esta manera, el Xeneize cae también en la tabla de posiciones de la zona A del Torneo Clausura, y actualmente se encuentra en sexto lugar.

Como no puede ser de otra manera, y ante problemas como la ausencia en el banco de suplentes de Miguel Ángel Russo, los hinchas reaccionaron con enojo en las redes sociales.

boca, defensa y justicia
Boca perdió un partido clave en Florencio Varela.

Boca perdió un partido clave en Florencio Varela.

El enojo de los hinchas de Boca tras la derrota vs Defensa y Justicia

Si bien Boca dominó desde la posesión de la pelota durante varios minutos del juego, al Xeneize le faltó profundidad y creatividad para lastimar a Defensa y Justicia.

Los hinchas Xeneizes se mostraron enojados ante los cambios realizados por Claudio Úbeda, quien reemplazó a Russo a lo largo de la semana ante los problemas de salud que lo aquejan.

Como una de las primeras opciones, el cuerpo técnico decidió enviar a la cancha a Lucas Janson, el exdelantero de Vélez que no ha visto minutos a lo largo de la temporada. Esta medida enfureció a los hinchas, que hicieron automáticamente tendencia al futbolista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/editsboke/status/1972085105197044123?s=48&partner=&hide_thread=false

"Se ríen del hincha" dijo una de las cuentas más seguida por los hinchas de Boca ante el ingreso de Janson. Como estos comentarios pueden leerse miles.

Juan Román Riquelme
Juan Román Riquelme, otra vez cuestionado por los hinchas de Boca.

Juan Román Riquelme, otra vez cuestionado por los hinchas de Boca.

Además de Janson, y como en cada derrota, los hinchas de Boca no tardaron en cuestionar a la gestión de Juan Román Riquelme, catalogada por muchos como la peor en la historia del club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SANGREXENEIZE/status/1972091478022541762&partner=&hide_thread=false

Afuera de la Libertadores 2026, y con muchas dudas, una vez más el hincha de Boca alza la voz y muestra el descontento acumulado desde hace años. Solo el tiempo dirá si quienes manejan el club tienen la capacidad de resolverlo.

La ausencia de Russo en el banco frente a Defensa y Justicia

Russo atraviesa problemas relacionados con la enfermedad con la que peleó en el 2017 y producto de los tratamientos es que se lo ve físicamente más débil. Por este motivo, el entrenador no dijo presente en el banco de los suplentes, y su equipo fue dirigido por Claudio Úbeda, su ayudante.

Desde Boca se tomó con respeto y naturalidad el hecho de no haber contado con el responsable del equipo en la mayoría de las prácticas de las últimas semanas, y lo cierto es que los hinchas también hicieron lo propio. Sin embargo, es una de las cuestiones más mencionadas ante la falta de resultados.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas