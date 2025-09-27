"Se ríen de nosotros" la furia de los hinchas de Boca tras la derrota frente a Defensa y Justicia

El enojo de los hinchas de Boca tras la derrota vs Defensa y Justicia

Si bien Boca dominó desde la posesión de la pelota durante varios minutos del juego, al Xeneize le faltó profundidad y creatividad para lastimar a Defensa y Justicia.

Los hinchas Xeneizes se mostraron enojados ante los cambios realizados por Claudio Úbeda, quien reemplazó a Russo a lo largo de la semana ante los problemas de salud que lo aquejan.

Como una de las primeras opciones, el cuerpo técnico decidió enviar a la cancha a Lucas Janson, el exdelantero de Vélez que no ha visto minutos a lo largo de la temporada. Esta medida enfureció a los hinchas, que hicieron automáticamente tendencia al futbolista.

Entra Janson che, se rien del hincha. — EDITS BOKE (@EditsBoke) September 27, 2025

"Se ríen del hincha" dijo una de las cuentas más seguida por los hinchas de Boca ante el ingreso de Janson. Como estos comentarios pueden leerse miles.

Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme, otra vez cuestionado por los hinchas de Boca.

Además de Janson, y como en cada derrota, los hinchas de Boca no tardaron en cuestionar a la gestión de Juan Román Riquelme, catalogada por muchos como la peor en la historia del club.

Todo sale mal en la gestión Riquelme. Absolutamente todo. https://t.co/VW3PRK7rhJ — SX (@SANGREXENEIZE) September 28, 2025

Afuera de la Libertadores 2026, y con muchas dudas, una vez más el hincha de Boca alza la voz y muestra el descontento acumulado desde hace años. Solo el tiempo dirá si quienes manejan el club tienen la capacidad de resolverlo.

La ausencia de Russo en el banco frente a Defensa y Justicia

Russo atraviesa problemas relacionados con la enfermedad con la que peleó en el 2017 y producto de los tratamientos es que se lo ve físicamente más débil. Por este motivo, el entrenador no dijo presente en el banco de los suplentes, y su equipo fue dirigido por Claudio Úbeda, su ayudante.

Desde Boca se tomó con respeto y naturalidad el hecho de no haber contado con el responsable del equipo en la mayoría de las prácticas de las últimas semanas, y lo cierto es que los hinchas también hicieron lo propio. Sin embargo, es una de las cuestiones más mencionadas ante la falta de resultados.