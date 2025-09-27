Boca cayó en Florencio Varela y sufrió la ausencia de Russo
El primer tiempo fue bastante discreto. Si bien ambos equipos tuvieron la posesión de la pelota en diferentes momentos, fueron realmente pocas las situaciones de peligro frente a los arqueros.
La primera fue para Boca. A los 4', Merentiel combinó con Giménez dentro del área, se vio beneficiado por un rebote, pero Bologna achicó bien en el mano a mano y le rebotó en la pierna. El 9 del Xeneize, que reemplaza a Cavani, pidió penal por una supuesta mano.
Un minuto después, Merentiel sacó un remate desde afuera del área, y el mismo fue bien resuelto por Bologna. Luego de esto, Boca desarrolló gran parte de su juego en campo rival, aunque lo cierto es que no pudo profundizarlo.
Defensa y Justicia pudo igualar las acciones minutos después, y tampoco pudo hacer nada para vencer la resistencia de Agustín Marchesín.
La última chance de abrir el marcador fue a los 26', y otra vez el protagonista fue Milton Giménez. El delantero de Boca acomodó bien el cuerpo dentro del área tras un balón largo y quedó mano a mano ante Bologna, pero no pudo rematar cómodamente.
En la segunda parte, Boca comenzó mejor, y desperdició dos ocasiones nuevamente a través de Milton Giménez. Después de un bache sin ocasiones, Defensa avisó en tres claras ocasiones.
El Halcón estrelló la pelota en el travesaño y luego, en dos oportunidades, Marchesín salvó al Xeneize. Seguido de esto, Úbeda realizó cambios que mejoraron a Boca.
Abiel Osorio, el héroe de Defensa y Justicia vs Boca
Sin embargo, Defensa y Justicia se iba a adelantar en el marcador promediando los 35'. Cinco minutos antes, Marchesín derribó a Osorio y, luego de la revisión del VAR. Jorge Baliño sancionó la pena máxima. El propio Osorio adelantó a los de Florencio Varela.
Embed - TRIUNFAZO AGÓNICO DEL HALCÓN ANTE EL XENEIZE | Defensa y Justicia 2-1 Boca | RESUMEN
Cinco minutos después, Boca consiguió la igualdad por intermedio de Leandro Paredes, quien también hizo efectivo el tiro desde los doce pasos. La falta fue cometida contra Ander Herrera, que volvió a jugar en el Xeneize después de superar una serie de lesiones.
Pero cuando parecía que el partido finalizaba en empate, un error de Agustín Marchesín fue aprovechado por el delantero Osorio. De cabeza, Defensa y Justicia obtuvo un triunfazo frente a un Boca que no pudo hacer pie, y sufrió la ausencia de Russo en el banco de suplentes.