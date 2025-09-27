Los mejores memes del regreso de Ander Herrera a la primera de Boca
Ander Herrera y un susto en la jugada del penal
Tras recibir una brutal patada en el mencionado penal, Ander Herrera comenzó a renguear y las alarmas se encendieron otra vez en Boca. Sin embargo, todo terminó bien, y el español pudo completar el partido que terminó en derrota para su equipo.
Herrera no jugaba desde el 16 de junio, cuando fue reemplazado a los 20 minutos en el debut de Boca en el Mundial de Clubes, durante el empate 2-2 frente a Benfica (ese día, desde el banco, fue expulsado).
Ese día, el ídolo de Athletic Bilbao sufrió un desgarro muscular, el cuarto en su corta estadía en el fútbol argentino, y la recuperación le demandó más de tres meses. Este sábado 27 de septiembre, en Florencio Varela, volvió a jugar un partido oficial con la camiseta de Boca.
Pese a la derrota, y si las lesiones lo permiten, lo cierto es que Boca recupera un jugador de experiencia y calidad para afrontar lo que resta del Torneo Clausura.
Además, de Ander Herrera, este sábado volvieron a sumar minutos después de mucho tiempo Kevin Zenón, quien había quedado marginado luego de su frustrada salida, y Lucas Janson, quien no había visto minutos desde el regreso de Miguel Ángel Russo.