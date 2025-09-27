Los mejores memes del regreso de Ander Herrera a la primera de Boca

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAPArgento__/status/1972086563879440881&partner=&hide_thread=false ander herrera bajando al vestuario pic.twitter.com/YYofI7ZTPz — Peñargrol (@CAPArgento__) September 27, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cabjedits/status/1972094402660388987&partner=&hide_thread=false Así estaba yo mientras veía renguear otra vez a Ander Herrera pic.twitter.com/wiTlZtAwWe — bokita edits (@cabjedits) September 28, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Frank_Wolf28/status/1972083408479387837&partner=&hide_thread=false ENTRA ANDER HERRERA SEÑORESpic.twitter.com/IWy54QkS1P — Frank Wolf (@Frank_Wolf28) September 27, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fiio1905/status/1972087090725990519&partner=&hide_thread=false Ander Herrera llegando al predio el lunes pic.twitter.com/OK0xinlyIy — fiorella. (@fiio1905) September 27, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/notsantibjs/status/1972082140671365166&partner=&hide_thread=false Paredes y Ander Herrera jugando en Florencio Varela pic.twitter.com/6ytYMVCoWh — (@notsantibjs) September 27, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/julianmendozza/status/1972086866590814267&partner=&hide_thread=false ANDER HERRERA EN EL PRIMER PIQUE pic.twitter.com/cnHbvHMndr — J U L I A N (@julianmendozza) September 27, 2025

Ander Herrera y un susto en la jugada del penal

Tras recibir una brutal patada en el mencionado penal, Ander Herrera comenzó a renguear y las alarmas se encendieron otra vez en Boca. Sin embargo, todo terminó bien, y el español pudo completar el partido que terminó en derrota para su equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1972086951831593282&partner=&hide_thread=false Penal para Boca en Florencio Varela y Ander Herrera, en su regreso, asustó a todos... pic.twitter.com/tv7lHTIJMW — SportsCenter (@SC_ESPN) September 27, 2025

Herrera no jugaba desde el 16 de junio, cuando fue reemplazado a los 20 minutos en el debut de Boca en el Mundial de Clubes, durante el empate 2-2 frente a Benfica (ese día, desde el banco, fue expulsado).

Ese día, el ídolo de Athletic Bilbao sufrió un desgarro muscular, el cuarto en su corta estadía en el fútbol argentino, y la recuperación le demandó más de tres meses. Este sábado 27 de septiembre, en Florencio Varela, volvió a jugar un partido oficial con la camiseta de Boca.

Pese a la derrota, y si las lesiones lo permiten, lo cierto es que Boca recupera un jugador de experiencia y calidad para afrontar lo que resta del Torneo Clausura.

Además, de Ander Herrera, este sábado volvieron a sumar minutos después de mucho tiempo Kevin Zenón, quien había quedado marginado luego de su frustrada salida, y Lucas Janson, quien no había visto minutos desde el regreso de Miguel Ángel Russo.