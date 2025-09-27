Inicio Ovación Fútbol Ander Herrera
Después de 100 días

Los mejores memes del regreso de Ander Herrera a la primera de Boca

Luego de más de 100 días, el volante español regresó a jugar con la camiseta de Boca, y generó el penal de la igualdad parcial en Florencio Varela

Por UNO
Ander Herrera superó las lesiones y volvió a jugar con la camiseta de Boca.

El exjugador del París Saint Germain tuvo bastante ingerencia en el partido, ya que generó el penal con el que Leandro Paredes puso la igualdad parcial. Su regreso desató una catarata de memes en las redes sociales.

ander herrera, boca
Ander Herrera volvió a sumar minutos con la camiseta de Boca.

Ander Herrera y un susto en la jugada del penal

Tras recibir una brutal patada en el mencionado penal, Ander Herrera comenzó a renguear y las alarmas se encendieron otra vez en Boca. Sin embargo, todo terminó bien, y el español pudo completar el partido que terminó en derrota para su equipo.

Herrera no jugaba desde el 16 de junio, cuando fue reemplazado a los 20 minutos en el debut de Boca en el Mundial de Clubes, durante el empate 2-2 frente a Benfica (ese día, desde el banco, fue expulsado).

Ese día, el ídolo de Athletic Bilbao sufrió un desgarro muscular, el cuarto en su corta estadía en el fútbol argentino, y la recuperación le demandó más de tres meses. Este sábado 27 de septiembre, en Florencio Varela, volvió a jugar un partido oficial con la camiseta de Boca.

Pese a la derrota, y si las lesiones lo permiten, lo cierto es que Boca recupera un jugador de experiencia y calidad para afrontar lo que resta del Torneo Clausura.

Además, de Ander Herrera, este sábado volvieron a sumar minutos después de mucho tiempo Kevin Zenón, quien había quedado marginado luego de su frustrada salida, y Lucas Janson, quien no había visto minutos desde el regreso de Miguel Ángel Russo.

