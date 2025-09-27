Inicio Ovación Rugby Marista
Rugby

Marista y las razones por las que llegó a lo más alto del rugby del interior del país

Marista ganó por primera vez el Torneo del Interior A y se dará el gusto de jugar nada menos que con el campeón de la URBA en la gran final del Nacional de Clubes.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Marista se coronó en el Torneo del Interior A.

Marista se coronó en el Torneo del Interior A.

Marista vive su momento más glorioso, después de años de haber estado cerca, ganó por primera vez el Torneo del Interior A y se dará el gusto de jugar nada menos que con el campeón de la URBA en la gran final del Nacional de Clubes.

Los Curas cumplieron el objetivo que se trazaron seguramente en 2019, cuando perdieron la final con GER, en Rosario, o en el 2023 cuando cayeron en semifinales ante Uni de Tucumán.

marista jockey 16
Agust&iacute;n G&oacute;mez es el capit&aacute;n de Marista campe&oacute;n.

Agustín Gómez es el capitán de Marista campeón.

"Lo hemos trabajado tanto y lo hemos querido tanto que en algún momento se iba a dar. Si no era hoy, iba a ser más adelante. Pero lo soñamos, lo entrenamos, lo trabajamos y algún día se iba a dar. Fue hoy. Gracias a Dios, y estamos muy contentos", dijo Agustín Gómez, capitán y líder del conjunto tricolor.

54815055502_812c998272_k
Los hermanos G&oacute;mez fueron clave en el line.

Los hermanos Gómez fueron clave en el line.

En el rugby, los logros no son casualidad sino más bien consecuencia del buen trabajo que un club hace desde sus divisiones infantiles, pasando por los juveniles y culminando en el plantel superior, pero en el caso de Marista eso estuvo acompañado de un cambio de mentalidad para competir y ser protagonista de las competencias nacionales: "Creo que todo el rugby mendocino hace ya unos 6 o 7 años es mucho más competitivo a nivel nacional de lo que era antes. Hubo un año en el que nos dimos cuenta de que podíamos y después vinieron chicos muy ambiciosos, que no se conforman nunca, quieren ganar todo, y empezaron a empujar para adelante y nosotros desde la experiencia solo tuvimos que acompañar y bueno, así se fue dando, lo fuimos laburando y hoy estamos acá", destacó el Osito, quien a los 34 años fue una de las figuras de la final.

marista 9
El pack tricolor hizo una gran final.

El pack tricolor hizo una gran final.

Por último, a la hora de encontrar las razones por las que esta vez Marista pudo coronarse, el mayor de los hermanos Gómez señaló: "Son finales, son partidos. Creo que supimos aprovechar la ventaja de estar hoy acá en el club con toda la gente que hoy nos apoyó, y que nos viene apoyando hace tiempo y de todo el club que viene empujando durante todos estos años. Y bueno, hoy se dio, creo que al partido lo fuimos llevando, lo fuimos trabajando y siempre sentí que iba a ir para nuestro lado".

Embed - Agustín Gómez, capitán de Marista campeón

Los últimos años de Marista

2019

  • Campeón del Regional
  • Finalista del Torneo del Interior A
  • Semifinalista del Nacional de Clubes
  • La M19 ganó el Torneo de Clubes Campeones Veco Villegas

2021

  • Campeón del Regional

2022

  • Finalista del Regional
  • Finalista del Torneo del Interior B

2023

  • Campeón del Regional
Marista-campeón-2.jpg
Marista gan&oacute; 4 de las &uacute;ltims 5 finales del Regional.

Marista ganó 4 de las últims 5 finales del Regional.

  • Semifinalista del Torneo del Interior A

2024

  • Campeón del Regional
  • No pudo superar la fase de grupos del Torneo del Interior A

2025

  • Campeón del Torneo del Interior A
  • Clasificó segundo al Final 4 del Regional
  • Jugará la final del Nacional de Clubes el 15 de noviembre, en Buenos Aires.

Daniel Roccuzzo, el estratega de Marista campeón

Daniel Roccuzzo es el head coach, la cara visible del staff que conduce al plantel superior de Marista, y pese a la emoción fue capaz de analizar las razones del triunfo ante el Jockey de Córdoba, después de haber estado otras veces en esa instancia: "Distinto a otros años por ahí creo que respetamos muchísimo más lo que nos planteamos, sea el partido que sea y bueno, hicimos foco en cada partido, cada partido era una final y así lo planteamos, lo estudiamos, lo trabajamos y lo respetamos a morir".

marista 1
Marista solo perdi&oacute; un partido en el Torneo del Interior A 2025.

Marista solo perdió un partido en el Torneo del Interior A 2025.

Analizando el partido decisivo, el ex medio scrum destacó: "La verdad es que nosotros este año lo mejor que hemos tenido es la defensa. Hemos mejorado, cambiamos por ahí la forma de defender y, como te digo, fuimos totalmente eficientes, pero también pasamos mucho más tiempo en el campo de ellos y bueno, por eso el resultado que se dio".

marista 11
Genaro Podest&aacute; marc&oacute; dos tries en la definici&oacute;n.

Genaro Podestá marcó dos tries en la definición.

Marista fue muy regular durante todo el Torneo del Interior A, tal vez más que en el Regional, y Roccuzzo admitió: "La verdad es que hace tiempo que nuestro objetivo es esta competencia. El torneo local es el de siempre, jugás con los de siempre, y en el Torneo del Interior hace varios años nos veníamos quedando en la puerta y le metimos todos los recursos, todo el foco".

Embed - Daniel Roccuzzo, head coach de Marista campeón

Dani Roccuzzo contó con un asesor de lujo como Eusebio Guiñazú, quien, además de tener una vasta experiencia y conocimiento, es su cuñado: "Fue una gran ayuda. Siempre está ahí, al pie del cañón, capacitándome a mí y a todo el equipo. La verdad es que fue clave".

marista 6
Juli&aacute;n Hern&aacute;ndez pas&oacute; de apertura y condujo a Marista al t&iacute;tulo.

Julián Hernández pasó de apertura y condujo a Marista al título.

Para terminar, mientras celebraba en familia y con todo el club, el entrenador de los Curas asumió: "No tengo duda de que es el título más importante de la historia del club y la verdad es que jugar de local lo hizo más especial. En este momento me acuerdo de la final del 98 que la fui a ver siendo chico y también de todas las cosas que uno deja de lado: los amigos, el trabajo, la familia y todo el tiempo que uno le dedica para llegar a esto".

Imágenes de la gran fiesta de Marista campeón del Interior

Marista Jockey 8
Marista Jockey 9
marista jockey 1
Marista Jockey 7
Marista Jockey 6
Marista Jockey 5
Marista Jockey 4
Marista Jockey 3
marista jockey 2
marista jockey 14
marista jockey 13
Marista jockey 12
marista jockey 11
Marista Jockey 15
marista jockey 17
marista-campeon
marista-campeon-3

Temas relacionados:

Más sobre Rugby

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas