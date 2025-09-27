Marista y las razones por las que llegó a lo más alto del rugby del interior del país

"Lo hemos trabajado tanto y lo hemos querido tanto que en algún momento se iba a dar. Si no era hoy, iba a ser más adelante. Pero lo soñamos, lo entrenamos, lo trabajamos y algún día se iba a dar. Fue hoy. Gracias a Dios, y estamos muy contentos", dijo Agustín Gómez, capitán y líder del conjunto tricolor.

En el rugby, los logros no son casualidad sino más bien consecuencia del buen trabajo que un club hace desde sus divisiones infantiles, pasando por los juveniles y culminando en el plantel superior, pero en el caso de Marista eso estuvo acompañado de un cambio de mentalidad para competir y ser protagonista de las competencias nacionales: "Creo que todo el rugby mendocino hace ya unos 6 o 7 años es mucho más competitivo a nivel nacional de lo que era antes. Hubo un año en el que nos dimos cuenta de que podíamos y después vinieron chicos muy ambiciosos, que no se conforman nunca, quieren ganar todo, y empezaron a empujar para adelante y nosotros desde la experiencia solo tuvimos que acompañar y bueno, así se fue dando, lo fuimos laburando y hoy estamos acá", destacó el Osito, quien a los 34 años fue una de las figuras de la final.

marista 9 El pack tricolor hizo una gran final. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Por último, a la hora de encontrar las razones por las que esta vez Marista pudo coronarse, el mayor de los hermanos Gómez señaló: "Son finales, son partidos. Creo que supimos aprovechar la ventaja de estar hoy acá en el club con toda la gente que hoy nos apoyó, y que nos viene apoyando hace tiempo y de todo el club que viene empujando durante todos estos años. Y bueno, hoy se dio, creo que al partido lo fuimos llevando, lo fuimos trabajando y siempre sentí que iba a ir para nuestro lado".

Embed - Agustín Gómez, capitán de Marista campeón

Los últimos años de Marista

2019

Campeón del Regional

Finalista del Torneo del Interior A

Semifinalista del Nacional de Clubes

La M19 ganó el Torneo de Clubes Campeones Veco Villegas

2021

Campeón del Regional

2022

Finalista del Regional

Finalista del Torneo del Interior B

2023

Campeón del Regional

Marista-campeón-2.jpg Marista ganó 4 de las últims 5 finales del Regional. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Semifinalista del Torneo del Interior A

2024

Campeón del Regional

No pudo superar la fase de grupos del Torneo del Interior A

2025

Campeón del Torneo del Interior A

Clasificó segundo al Final 4 del Regional

Jugará la final del Nacional de Clubes el 15 de noviembre, en Buenos Aires.

Daniel Roccuzzo, el estratega de Marista campeón

Daniel Roccuzzo es el head coach, la cara visible del staff que conduce al plantel superior de Marista, y pese a la emoción fue capaz de analizar las razones del triunfo ante el Jockey de Córdoba, después de haber estado otras veces en esa instancia: "Distinto a otros años por ahí creo que respetamos muchísimo más lo que nos planteamos, sea el partido que sea y bueno, hicimos foco en cada partido, cada partido era una final y así lo planteamos, lo estudiamos, lo trabajamos y lo respetamos a morir".

marista 1 Marista solo perdió un partido en el Torneo del Interior A 2025. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Analizando el partido decisivo, el ex medio scrum destacó: "La verdad es que nosotros este año lo mejor que hemos tenido es la defensa. Hemos mejorado, cambiamos por ahí la forma de defender y, como te digo, fuimos totalmente eficientes, pero también pasamos mucho más tiempo en el campo de ellos y bueno, por eso el resultado que se dio".

marista 11 Genaro Podestá marcó dos tries en la definición. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Marista fue muy regular durante todo el Torneo del Interior A, tal vez más que en el Regional, y Roccuzzo admitió: "La verdad es que hace tiempo que nuestro objetivo es esta competencia. El torneo local es el de siempre, jugás con los de siempre, y en el Torneo del Interior hace varios años nos veníamos quedando en la puerta y le metimos todos los recursos, todo el foco".

Embed - Daniel Roccuzzo, head coach de Marista campeón

Dani Roccuzzo contó con un asesor de lujo como Eusebio Guiñazú, quien, además de tener una vasta experiencia y conocimiento, es su cuñado: "Fue una gran ayuda. Siempre está ahí, al pie del cañón, capacitándome a mí y a todo el equipo. La verdad es que fue clave".

marista 6 Julián Hernández pasó de apertura y condujo a Marista al título. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Para terminar, mientras celebraba en familia y con todo el club, el entrenador de los Curas asumió: "No tengo duda de que es el título más importante de la historia del club y la verdad es que jugar de local lo hizo más especial. En este momento me acuerdo de la final del 98 que la fui a ver siendo chico y también de todas las cosas que uno deja de lado: los amigos, el trabajo, la familia y todo el tiempo que uno le dedica para llegar a esto".

Imágenes de la gran fiesta de Marista campeón del Interior

Marista Jockey 8 Foto: Martín Pravata/Diario UNO

