Independiente Rivadavia recibe a Huracán: probables formaciones y dónde ver en vivo

En su última presentación de local la Lepra le ganó 2 a 1 a Argentinos Juniors.

El equipo dirigido por Alfredo Berti se ubica en la posición 13 con 9 puntos, está a sólo tres unidades del octavo del grupo (Banfield), que hoy se estaría clasificando a los octavos de final.

En la tabla anual Independiente Rivadavia ocupa el puesto 12 con 36 puntos y está a solo 3 puntos justamente de Huracán, al rival que enfrentará este domingo y que hoy sería el último clasificado a la Copa Sudamericana del año que viene.

Alfredo Berti, entrenador de Independiente Rivadavia, hará un cambio obligado por la suspensión de Sheyko Studer. El defensor llegó a la quinta amonestación y deberá purgar una fecha de suspensión en el certamen. Nicolás Retamar será titular ante la ausencia del ex Talleres de Córdoba.

Así llega Huracán

Huracán viene de perder 2-0 de local contra Racing, lleva cuatro partidos sin ganar, con tres empates y una derrota. El conjunto dirigido por Frank Kudelka, el subcampeón del Torneo Apertura, está fuera de la zona de clasificación a los octavos de final.

El Globo tiene 12 puntos y se ubica décimo, los mismos puntos que Banfield, el último equipo que está clasificando al octogonal por diferencia de gol.

El último antecedente entre Independiente Rivadavia y Huracán

La última vez que se enfrentaron el Azul y el Globo fue por la décima fecha del Torneo Apertura y fue derrota del elenco de Alfredo Berti por 2 a 0 en Buenos Aires.

Disputaron 14 partidos, dos por los torneos Nacionales 1968 y 1973, ocho por la Primera Nacional, uno por la Copa Argentina y tres en primera división. Huracán ganó 6, mientras que la Lepra se impuso en 4 partidos y empataron en cuatro enfrentamientos.

Ficha y probables formaciones:

Estadio: Independiente Rivadavia.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Hora: 19.30.

TV: TNT Sports.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Nicolás Retamar; Matías Fernández, Sebastián Villa y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz o Hugo Nervo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Agustín Urzi; Leonardo Sequeira. DT: Frank Darío Kudelka.