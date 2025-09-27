Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo Clausura

Independiente Rivadavia recibe a Huracán: probables formaciones y dónde ver en vivo

Independiente Rivadavia jugará este domingo desde las 19.30 con Huracán de Parque Patricios. La Lepra buscará ganar en su vuelta al Gargantini tras dos cotejos jugando de visitante

Por UNO
Independiente Rivadavia jugará este domingo ante Huracán en el estadio Bautista Gargantini.

Independiente Rivadavia jugará este domingo ante Huracán en el estadio Bautista Gargantini.

Independiente Rivadavia recibe a Huracán: probables formaciones y dónde ver en vivo

Independiente Rivadavia se presentará este domingo desde las 19. 30 ante Huracán de Parque Patricios, por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura. Nazareno Arasa será el encargado de impartir justicia y el partido se podrá ver en vivo por TNT Sports. Será el regreso de la Lepra al Bautista Gargantini tras dos cotejos seguidos en condición de visitante.

Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia se presentará frente a su gente frente a Huracán en un partido clave.

Independiente Rivadavia se presentará frente a su gente frente a Huracán en un partido clave.

Independiente Rivadavia registra dos partidos sin ganar, viene de empatar 2 a 2 de visitante ante Unión y previamente cayó ante Lanús, en Buenos Aires, por la mínima diferencia.

En su última presentación de local la Lepra le ganó 2 a 1 a Argentinos Juniors.

concentrados independiente Rivadavia

El equipo dirigido por Alfredo Berti se ubica en la posición 13 con 9 puntos, está a sólo tres unidades del octavo del grupo (Banfield), que hoy se estaría clasificando a los octavos de final.

En la tabla anual Independiente Rivadavia ocupa el puesto 12 con 36 puntos y está a solo 3 puntos justamente de Huracán, al rival que enfrentará este domingo y que hoy sería el último clasificado a la Copa Sudamericana del año que viene.

Alfredo Berti, entrenador de Independiente Rivadavia, hará un cambio obligado por la suspensión de Sheyko Studer. El defensor llegó a la quinta amonestación y deberá purgar una fecha de suspensión en el certamen. Nicolás Retamar será titular ante la ausencia del ex Talleres de Córdoba.

arce
Álex Arce. El paraguayo estará en la delantera de la Lepra junto con Sebastián Villa.

Álex Arce. El paraguayo estará en la delantera de la Lepra junto con Sebastián Villa.

Así llega Huracán

Huracán viene de perder 2-0 de local contra Racing, lleva cuatro partidos sin ganar, con tres empates y una derrota. El conjunto dirigido por Frank Kudelka, el subcampeón del Torneo Apertura, está fuera de la zona de clasificación a los octavos de final.

huracán concentrados
Los jugadores convocados de Huracán.

Los jugadores convocados de Huracán.

El Globo tiene 12 puntos y se ubica décimo, los mismos puntos que Banfield, el último equipo que está clasificando al octogonal por diferencia de gol.

El último antecedente entre Independiente Rivadavia y Huracán

La última vez que se enfrentaron el Azul y el Globo fue por la décima fecha del Torneo Apertura y fue derrota del elenco de Alfredo Berti por 2 a 0 en Buenos Aires.

Disputaron 14 partidos, dos por los torneos Nacionales 1968 y 1973, ocho por la Primera Nacional, uno por la Copa Argentina y tres en primera división. Huracán ganó 6, mientras que la Lepra se impuso en 4 partidos y empataron en cuatro enfrentamientos.

Ficha y probables formaciones:

Estadio: Independiente Rivadavia.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Hora: 19.30.

TV: TNT Sports.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Nicolás Retamar; Matías Fernández, Sebastián Villa y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz o Hugo Nervo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Agustín Urzi; Leonardo Sequeira. DT: Frank Darío Kudelka.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas