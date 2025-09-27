Cómo le fue a Independiente Rivadavia la última vez que jugó con Huracán en el Bautista Gargantini

La última vez que Independiente Rivadavia recibió a Huracán

La última vez que Independiente Rivadavia recibió a Huracán en el Bautista Gargantini fue el 3 de febrero de 2024 por la tercera fecha de la Copa de la Liga. Aquella noche el Azul ganó 2-0.

Los goles fueron convertidos por Alex Arce y Bruno Bianchi. Cabe recordar que fue una jornada histórica ya que hablamos de la primera victoria de la Lepra, en condición de local, tras su ascenso a la elite del fútbol argentino.

En el banco de suplentes de Independiente Rivadavia se encontraba Rodolfo De Paoli, mientras que Huracán era conducido tácticamente por Facundo Sava.

Embed - INDEPENDIENTE RIVADAVIA 2 - 0 HURACÁN I Resumen del partido I #CopaSurFinanzas 2024

Así formó Independiente Rivadavia ante Huracán

Los once de la Lepra fueron los siguientes: Gonzalo Marinelli; Francisco Petrasso, Bruno Bianchi, Mauro Maidana, Emanuel Mas; Luciano Abecasis, Antonio Napolitano, Gastón Gil Romero, Juan Manuel Vázquez; Matías Reali y Alex Arce.

De esta formación, apenas dos futbolistas continúan vistiendo la camiseta de Independiente Rivadavia. Hablamos de Luciano Abecasis (relegado en la consideración de Alfredo Berti) y Alex Arce (se fue y retornó a la institución).

Aquella jornada, además de los goles convertidos por Arce y Bianchi, una de las grandes figuras del encuentro fue Gonzalo Marinelli. El arquero, que disputaba su tercer partido en la Lepra, fue clave para mantener el cero en su arco y construir desde atrás la que fue la primera victoria del Azul, como local, en Primera.