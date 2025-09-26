La gran cláusula de Ian Subiabre en River

River envió una propuesta con un monto que recibirá el jugador al firmar la extensión de su contrato y que deberá restituir en el caso de que fuese transferido. Hubo un acuerdo verbal, y su nuevo vínculo será hasta diciembre del 2028 con una cláusula de 100 millones de dólares.

Hubo momentos muy tensos, ya que el jugador no fue convocado para el duelo ante Atlético Tucumán del último domingo ni para la vuelta ante Palmeiras en Brasil. Además el Millonario dijo que el futbolista no disputaría el Mundial Sub 20 si no legaba a un acuerdo por el tema de su contrato.

El temor en la dirigencia comandada de River era que se repita un caso como el de Claudio Echeverri. Enl ex jugador riverplatense descolló en el Mundial Sub 17 en 2023 y a su regreso del certamen no quiso renovar su vínculo. Así el club se quedó sin herramientas de negociación y terminó acelerando su venta al Manchester City para no dejarlo ir gratis.

Si bien la mejora del sueldo de Subiabre para los dirigentes de River es buena no termina de convencer al futbolista de 18 años nacido en Comodoro Rivadavia y a quienes lo representan, aunque igualmente decidieron aceptar porque no quiere perderse la oportunidad de disputar la Copa del Mundo.