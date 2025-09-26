La polémica frase de Pipo Gorosito tras la eliminación de Alianza Lima

A la hora de enfrentar los micrófonos, Pipo Gorosito sorprendió con su relato. El entrenador argentino aseguró que allegados a Universidad de Chile gastaron a los futolistas de Alianza Lima por la eliminación.

“Nos cargó un señor de barba de la U de Chile, que no es jugador ni parte del cuerpo técnico, y un flaco alto que no sé si es el presidente o quién, nos dijo ‘váyanse para casita’, un desubicado”, comenzó.

Sin pelos en la lengua, y con el enojo que supone haber perdido y encima recibir la gastada del rival, Gorosito estalló: “Nosotros no dijimos nada sobre que ellos estuvieron mostrando el culo por Argentina”.

“Si es un directivo tiene que apaciguar, no incentivar a la violencia que no conduce a nada", completó el DT, quien realizó una desacertada comparación sobre lo ocurrido en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

"UN SEÑOR DE U. DE CHILE NOS DIJO QUE NOS VAYAMOS A CASA. DESUBICADO. NOSOTROS NO DIJIMOS QUE ELLOS MOSTRARON EL C*** EN ARGENTINA"



Néstor Gorosito, DT de Alianza Lima, se mostró molesto por las burlas de miembros del equipo chileno al finalizar el partido#DFSHA pic.twitter.com/zzsr6QeQ5d — DSPORTS Perú (@DSportsPE) September 26, 2025

En medio de la polémica que se generó, Gorosito aclaró y resaltó: "Entre los jugadores y el cuerpo técnico no hubo ningún problema".

El cuadro de la Copa Sudamericana

Este jueves terminó de disputarse la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Universidad de Chile, que dejó en el camino a Alianza Lima, se verá las caras con Lanús por un lugar en la final.

La otra semifinal está conformada por Atlético Mineiro e Independiente del Valle. La ida se jugará el 22 de octubre, mietras que la revancha el 29 del mismo mes.