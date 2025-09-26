Y si hay que elegir una película de comedia romántica en el catálogo, es súper recomendable seleccionar la película Guía de viaje hacia el amor, una producción estadounidense de 2023 que está buenísima y es para ver en cualquier momento del día.

Una mujer que rompió con su pareja y experimenta el verdadero amor profundo en un viaje a Vietnam con alguien que jamás se hubiera imaginado, hacen de esta película de Netflix un increíble y conmovedor relato que brilla entre todas las series y películas.