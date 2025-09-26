Guia de viaje hacia el amor, película que se filmó completamente en Vietnam, tiene una duración de 1 hora y 36 minutos y se estrenó en la plataforma de Netflix en abril de 2023.
Los protagonistas de la película de Netflix enamoran al público con una trama de lo más tierna.
Netflix: de qué trata la película Guía de viaje hacia el amor
Esta historia de Netflix sigue de cerca la vida de Amanda Riley (Rachael Leigh Cook), una ejecutiva del área de viajes de una empresa que, tras romper con su pareja, es enviada a Vietnam con el fin de investigar de manera secreta la industria turística de ese país. Allí conoce un guía vietnamita que le hace abrir los ojos y replantearme todo sobre su vida amorosa.
netflix-pelicula-guia-de-viaje-hacia-el-amor-streaming
Esta comedia romántica es una película de Netflix para creer en el amor verdadero.
Reparto de Guía de viaje hacia el amor, película de Netflix
- Rachael Leigh Cook (Amanda Riley)
- Scott Ly (Sinh Thach)
- Ben Feldman (John)
- Missi Pyle (Mona)
- Glynn Sweet (Brian Conway)
- Alexa Povah (Maya Conway)
- Jacqueline Correa (Sam Gonville)
- Nondumiso Tembe (Dom Fisher)
Tráiler de Guía de viaje hacia el amor, película de Netflix
Dónde ver la película Guía de viaje hacia el amor, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Guía de viaje hacia el amor se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película A tourist’s guide to love se puede ver en Netflix.
- España: la película Guía de viaje hacia el amor se puede ver en Netflix.