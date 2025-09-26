La actriz Rachael Leigh Cook interpreta a Amanda Riley en la película de Netflix.

Las historias románticas que encienden todos los sentidos de los usuarios, casi siempre se terminan robando toda la atención en la plataforma de Netflix. Y mucho más si van acompañada de una trama de comedia para reír sin parar, formando un combo perfecto para pasarla muy bien frente al televisor.

Y si hay que elegir una película de comedia romántica en el catálogo, es súper recomendable seleccionar la película Guía de viaje hacia el amor, una producción estadounidense de 2023 que está buenísima y es para ver en cualquier momento del día.

Una mujer que rompió con su pareja y experimenta el verdadero amor profundo en un viaje a Vietnam con alguien que jamás se hubiera imaginado, hacen de esta película de Netflix un increíble y conmovedor relato que brilla entre todas las series y películas.

Guia de viaje hacia el amor, película que se filmó completamente en Vietnam, tiene una duración de 1 hora y 36 minutos y se estrenó en la plataforma de Netflix en abril de 2023.

Los protagonistas de la pel&iacute;cula de Netflix enamoran al p&uacute;blico con una trama de lo m&aacute;s tierna.

Netflix: de qué trata la película Guía de viaje hacia el amor

Esta historia de Netflix sigue de cerca la vida de Amanda Riley (Rachael Leigh Cook), una ejecutiva del área de viajes de una empresa que, tras romper con su pareja, es enviada a Vietnam con el fin de investigar de manera secreta la industria turística de ese país. Allí conoce un guía vietnamita que le hace abrir los ojos y replantearme todo sobre su vida amorosa.

Esta comedia rom&aacute;ntica es una pel&iacute;cula de Netflix para creer en el amor verdadero.

Reparto de Guía de viaje hacia el amor, película de Netflix

  • Rachael Leigh Cook (Amanda Riley)
  • Scott Ly (Sinh Thach)
  • Ben Feldman (John)
  • Missi Pyle (Mona)
  • Glynn Sweet (Brian Conway)
  • Alexa Povah (Maya Conway)
  • Jacqueline Correa (Sam Gonville)
  • Nondumiso Tembe (Dom Fisher)

Tráiler de Guía de viaje hacia el amor, película de Netflix

Embed - Guía de viaje hacia el amor (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película Guía de viaje hacia el amor, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Guía de viaje hacia el amor se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película A tourist’s guide to love se puede ver en Netflix.
  • España: la película Guía de viaje hacia el amor se puede ver en Netflix.

