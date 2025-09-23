La película de Netflix centra su relato en un padre que sigue los pasos de su hija, que busca encontrar el mejor camino para su futuro, que cae rendido a los encantos del lugar donde se va a vivir y a los brazos de una persona especial que conocen ese lugar.

La comida romántica, respaldada con las reseñas de la crítica y las recomendaciones del público, tiene 1 duración de una hora y 39 minutos, y se sumó a la cartelera de Netflix en febrero de 2025.

netflix-la-dolce-casa El actor Scott Foley interpreta a Eric en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película La dolce casa

Los usuarios de Netflix encontrarán con la historia de Eric (Scott Foley), un hombre que viaja a Italia para convencer a su hija de que no siga adelante con la casa destruida que se compró en Toscana. Pero con lo que no contaba Eric, era con la belleza del imponente lugar, el flechazo amoroso con el que se iba a encontrar de manera inesperada y un nuevo propósito para su vida.

netflix-la-dolce-casa-pelicula Esta comedia romántica es una de las películas de Netflix más valoradas en esos géneros.

Reparto de La dolce casa, película de Netlfix

Scott Foley (Eric)

Violante Plácido (Francesca)

Maia Reficco (Olivia)

Giuseppe Futia (Giovanni)

Tráiler de La dolce casa, película de Netflix

Embed - La Dolce Villa (SUBTITULADO) | Scott Foley | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película La dolce casa, según la zona geográfica