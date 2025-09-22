La serie recibió críticas mixtas por parte de la prensa especializada y los usuarios no dudaron en recomendarla, ya que se sintieron muy atraídos por este relato que termina siendo estremecedor.

La serie se unió a la cartelera de Netflix en febrero de 2021 y tiene un total de 6 capítulos, de aproximadamente 50 minutos de duración cada uno.

netflix-serie-detras-de-sus-ojos La serie de Netflix es una de las más estremecedoras de los últimos tiempos.

Netflix: de qué trata la serie Detrás de sus ojos

La serie de Netflix centra su relato en Louise (Simona Brown), una madre soltera que empieza una aventura amorosa con su jefe David (Tom Bateman). Esa relación secreta se vuelve muy extraña cuando Louise se hace amiga de Adele (Eve Hewson), esposa de su amante. Y lo que pasa a ser un triángulo amoroso, termina en una relación oscura y psicológica, en donde la protagonista principal se ve envuelta en una red de revelaciones retorcidas, donde nada parece lo que es.

netflix-detras-de-sus-ojos-serie El reparto de la serie de Netflix fue el gran responsable del éxito mundial de la serie de Netflix.

Reparto de Detrás de sus ojos, serie de Netflix

Simona Brown (Louise)

Eve Hewson (Adele)

Tom Bateman (David)

Robert Aramayo (Rob)

Tráiler de Detrás de sus ojos, serie de Netflix

Embed - DETRÁS DE SUS OJOS (Trailer español)

Dónde ver la serie Detrás de sus ojos, según la zona geográfica