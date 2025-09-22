Eve Hewson y Tom Bateman arrasan con sus personajes en esta serie de Netflix.

Eve Hewson y Tom Bateman arrasan con sus personajes en esta serie de Netflix.

Para meterse de lleno en una producción de drama y suspenso, que además se pasea por una historia subida de tono, nada mejor que elegir la serie Detrás de sus ojos y vibrar frente a la pantalla con una obra de arte de Netflix.

Destacada entre todas las series y películas del catálogo, esta serie británica de 2021 es una joya de suspenso psicológico, con una trama que tiene una aventura entre una mujer soltera y su jefe, en la que entra en juego la mujer de esta homrbe de una manera impensada.

Detrás de sus ojos, que está protagonizada por Simona Brown, Eve Hewson y Tom Bateman, está basada en la novela homónima de 2017 de Sarah Pinborough.

La serie recibió críticas mixtas por parte de la prensa especializada y los usuarios no dudaron en recomendarla, ya que se sintieron muy atraídos por este relato que termina siendo estremecedor.

La serie se unió a la cartelera de Netflix en febrero de 2021 y tiene un total de 6 capítulos, de aproximadamente 50 minutos de duración cada uno.

La serie de Netflix es una de las más estremecedoras de los últimos tiempos.

Netflix: de qué trata la serie Detrás de sus ojos

La serie de Netflix centra su relato en Louise (Simona Brown), una madre soltera que empieza una aventura amorosa con su jefe David (Tom Bateman). Esa relación secreta se vuelve muy extraña cuando Louise se hace amiga de Adele (Eve Hewson), esposa de su amante. Y lo que pasa a ser un triángulo amoroso, termina en una relación oscura y psicológica, en donde la protagonista principal se ve envuelta en una red de revelaciones retorcidas, donde nada parece lo que es.

El reparto de la serie de Netflix fue el gran responsable del éxito mundial de la serie de Netflix.

Reparto de Detrás de sus ojos, serie de Netflix

  • Simona Brown (Louise)
  • Eve Hewson (Adele)
  • Tom Bateman (David)
  • Robert Aramayo (Rob)

Tráiler de Detrás de sus ojos, serie de Netflix

Embed - DETRÁS DE SUS OJOS (Trailer español)

Dónde ver la serie Detrás de sus ojos, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Detrás de sus ojos se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Behind her eyes se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Detrás de sus ojos se puede ver en Netflix.

