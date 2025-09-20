Inicio Series y películas Netflix
Streaming

Netflix: una película para reír y soñar con una historia que de dejará los sentimientos desordenados

Esta encantadora película de Netflix es una de las más vistas dentro de las comedias románticas y es furor entre todas la series y películas

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La actriz Lisa Vicari interpreta a Isi en la película de Netflix.

La actriz Lisa Vicari interpreta a Isi en la película de Netflix.

La plataforma de Netflix está llena de historias para reír y soñar con el amor auténtico. Y una película que no falla y vale la pena ver el fin de semana, es Isi & Ossi, una comedia romántica que los usuarios han elegido mucho y nadie se ha arrepentido de haberla elegido.

Esta película alemana de 2020 trata de un chico y una chica, ella de clase alta y el de bajos recursos económicos, qué fuerzan una relación mutua para sacar sus propios beneficios. Y por supuesto que nada sale como estas personas lo habían planeado, con personalidades totalmente opuestas.

La película está escrita y dirigida por Oliver Kienle, y arrasa con los papeles protagónicos de Lisa Vicari y Dennis Mojen.

Issi & Ossi, que es muy entretenida para ver en Netflix, sobre todo para los corazones románticos, se unió a la plataforma y comenzó a brillar entre todas las series y películas en febrero de 2020, con una duración de 1 hora y 53 minutos.

netflix-issi-&-ossi-pelicula
La pel&iacute;cula de Netflix es una de las mejores comedias rom&aacute;nticas de los &uacute;ltimos tiempos.

La película de Netflix es una de las mejores comedias románticas de los últimos tiempos.

Netflix: de qué trata la película Isi & Ossi

Los usuarios de Netflix encontrarán con la historia de Isi (Lisa Vicari), hija de un millonario que vive con toda su familia de clase alta en la ciudad alemana de Heidelberg. Para poder asistir a una escuela culinaria y cumplir el sueño de ser chef, Isi finge una relación con Ossi (Dennis Mojen), un boxeador de bajos recursos de Mannheim, a quien le tiene que financiar una pelea, además con el propósito de no tener que ir a la universidad. Y lo que comenzó como una relación lejana, termina de una manera soñada.

netflix-pelicula-issi-&-ossi
Los amantes de las historias emotivas, no deber&iacute;an perderse por nada del mundo esta bonita pel&iacute;cula de Netflix.

Los amantes de las historias emotivas, no deberían perderse por nada del mundo esta bonita película de Netflix.

Reparto de Isi & Ossi, película de Netflix

  • Lisa Vicari (Isabelle “Isi” Voigt)
  • Dennis Mojen (Oscar “Ossi” Markowski)
  • Walid Al-Atiyat (Tschünni)
  • Christina Hecke (Claudia Voigt)
  • Lisa Hagmeister (Betty Markowski)
  • Hans-Jochen Wagner (Manfred Voigt)

Tráiler de la película Isi & Ossi

Embed - Isi y Ossi | Tráiler ESPAÑOL | Netflix

Dónde ver la película Isi & Ossi, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Isi & Ossi se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Isi & Ossi se puede ver en Netflix.
  • España: la película Isi & Ossi se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar