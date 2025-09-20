Netflix: una película para reír y soñar con una historia que de dejará los sentimientos desordenados

Issi & Ossi, que es muy entretenida para ver en Netflix, sobre todo para los corazones románticos, se unió a la plataforma y comenzó a brillar entre todas las series y películas en febrero de 2020, con una duración de 1 hora y 53 minutos.

netflix-issi-&-ossi-pelicula La película de Netflix es una de las mejores comedias románticas de los últimos tiempos.

Netflix: de qué trata la película Isi & Ossi

Los usuarios de Netflix encontrarán con la historia de Isi (Lisa Vicari), hija de un millonario que vive con toda su familia de clase alta en la ciudad alemana de Heidelberg. Para poder asistir a una escuela culinaria y cumplir el sueño de ser chef, Isi finge una relación con Ossi (Dennis Mojen), un boxeador de bajos recursos de Mannheim, a quien le tiene que financiar una pelea, además con el propósito de no tener que ir a la universidad. Y lo que comenzó como una relación lejana, termina de una manera soñada.

netflix-pelicula-issi-&-ossi Los amantes de las historias emotivas, no deberían perderse por nada del mundo esta bonita película de Netflix.

Reparto de Isi & Ossi, película de Netflix

Lisa Vicari (Isabelle “Isi” Voigt)

Dennis Mojen (Oscar “Ossi” Markowski)

Walid Al-Atiyat (Tschünni)

Christina Hecke (Claudia Voigt)

Lisa Hagmeister (Betty Markowski)

Hans-Jochen Wagner (Manfred Voigt)

Tráiler de la película Isi & Ossi

Embed - Isi y Ossi | Tráiler ESPAÑOL | Netflix

Dónde ver la película Isi & Ossi, según la zona geográfica