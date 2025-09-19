El país de América del Sur con el túnel más largo de la región: más de 9.000 km une dos ciudades estratégicas

La ingeniería vial en América del Sur ha logrado hitos impresionantes en los últimos años, y uno de los más destacados es un túnel de más 9.730 metros que une dos ciudades estratégicas.
Esta construcción se ha convertido en el túnel vehicular más largo de América del Sur, revolucionando la conectividad entre regiones y facilitando el transporte seguro y rápido de personas y mercancías. Su construcción es un ejemplo de planificación, tecnología avanzada y ejecución en terrenos complejos, demostrando cómo la ingeniería puede superar desafíos geográficos significativos.
Ubicado en túnel Guillermo Gaviria Echeverri, más conocido como Túnel del Toyo, es el más grande de América del Sur. Este forma parte de la vía que conecta a la ciudad de Medellín con el Urabá antioqueño, una ruta estratégica para el comercio y el desarrollo económico.
Con una longitud de 9.730 metros, este túnel permite atravesar la cordillera de manera directa, evitando trayectos sinuosos, empinados y peligrosos que antes prolongaban el viaje y aumentaban los riesgos de accidentes. Este proyecto no solo es un récord en cuanto a longitud vehicular en América del Sur, sino que también incorpora tecnología de seguridad, ventilación y monitoreo, garantizando un tránsito eficiente y confiable.
A continuación, se presentan las características más destacadas del Túnel del Toyo:
El Túnel del Toyo no solo es un récord de ingeniería en América del Sur, sino también un símbolo del progreso y la modernización de la infraestructura vial, demostrando cómo proyectos ambiciosos pueden transformar el desarrollo regional y la vida cotidiana de miles de personas.