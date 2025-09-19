El túnel más largo y profundo del planeta Tierra: una construcción de 57,1 kilómetros

El túnel más largo del planeta Tierra: una construcción de 57,1 kilómetros

El Túnel de Gotardo en Suiza es actualmente reconocido como el túnel ferroviario más largo del planeta Tierra, con una extensión de 57,1 kilómetros. Inaugurado en 2016, atraviesa los Alpes suizos y permite un tránsito rápido de trenes de pasajeros y de carga, reduciendo significativamente el tiempo de viaje entre el norte y el sur de Europa.

Además de su longitud récord, el túnel destaca por su precisión constructiva, su sistema de ventilación avanzado y sus medidas de seguridad de última generación, convirtiéndolo en un modelo de ingeniería global.

Túnel de Gotardo (2) La idea con su desarrollado es poder trasladar el transporte de mercancías por este camino y reducir así el número de camiones que habitualmente obstruyen las carreteras por la zona alpina.

¿Cómo es este túnel único en el planeta Tierra?

Algunas de las características más destacadas del túnel más largo del mundo son: