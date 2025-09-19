Inicio Sociedad Túnel
El túnel más largo y profundo del planeta Tierra: una construcción de 57,1 kilómetros

Con más de 50 kilómetros este túnel desafía a la ingeniería siendo el más largo del mundo. Te contamos sobre esta maravilla del planeta Tierra

Valentina Araya
Valentina Araya
La ingeniería moderna ha logrado construcciones que parecen imposibles: puentes que desafían la gravedad, rascacielos que rozan las nubes y túneles que atraviesan montañas y cuerpos de agua. Pero en especial una resalta en el planeta Tierra por su longitud.

Entre estas maravillas se encuentra el túnel más largo del planeta Tierra, un proyecto que combina tecnología avanzada, planificación meticulosa y años de construcción para conectar regiones de manera más rápida y eficiente. Este túnel no solo es un récord de longitud, sino también un ejemplo de cómo la ingeniería puede transformar la movilidad y la logística a gran escala.

Los tiempos de viaje se reducirán también, gracias a que ahora se podrá hacer una trayecto más rápido y directo,

El túnel más largo del planeta Tierra: una construcción de 57,1 kilómetros

El Túnel de Gotardo en Suiza es actualmente reconocido como el túnel ferroviario más largo del planeta Tierra, con una extensión de 57,1 kilómetros. Inaugurado en 2016, atraviesa los Alpes suizos y permite un tránsito rápido de trenes de pasajeros y de carga, reduciendo significativamente el tiempo de viaje entre el norte y el sur de Europa.

Además de su longitud récord, el túnel destaca por su precisión constructiva, su sistema de ventilación avanzado y sus medidas de seguridad de última generación, convirtiéndolo en un modelo de ingeniería global.

La idea con su desarrollado es poder trasladar el transporte de mercancías por este camino y reducir así el número de camiones que habitualmente obstruyen las carreteras por la zona alpina.

¿Cómo es este túnel único en el planeta Tierra?

Algunas de las características más destacadas del túnel más largo del mundo son:

  • Longitud récord: con 57,1 kilómetros, el Túnel de Gotardo es el túnel ferroviario más largo del planeta, atravesando los Alpes suizos de punta a punta.
  • Tiempo de construcción: su construcción tomó aproximadamente 17 años, desde la planificación inicial hasta la inauguración oficial en 2016.
  • Profundidad extrema: en algunos puntos, el túnel alcanza una profundidad de hasta 2.300 metros bajo la montaña, soportando presiones y temperaturas considerables.
  • Velocidad y eficiencia: permite que los trenes de pasajeros circulen a 250 km/h, reduciendo el tiempo de viaje entre Zúrich y Milán en más de una hora.
  • Tecnología avanzada: el túnel cuenta con sistemas de ventilación, seguridad contra incendios y monitoreo continuo, garantizando la seguridad de pasajeros y carga.
  • Impacto económico y social: facilita el comercio y el transporte en Europa, conectando regiones industriales, turísticas y comerciales de manera más rápida y eficiente.

