El túnel más largo del planeta Tierra: una construcción de 57,1 kilómetros
El Túnel de Gotardo en Suiza es actualmente reconocido como el túnel ferroviario más largo del planeta Tierra, con una extensión de 57,1 kilómetros. Inaugurado en 2016, atraviesa los Alpes suizos y permite un tránsito rápido de trenes de pasajeros y de carga, reduciendo significativamente el tiempo de viaje entre el norte y el sur de Europa.
Además de su longitud récord, el túnel destaca por su precisión constructiva, su sistema de ventilación avanzado y sus medidas de seguridad de última generación, convirtiéndolo en un modelo de ingeniería global.
Túnel de Gotardo (2)
La idea con su desarrollado es poder trasladar el transporte de mercancías por este camino y reducir así el número de camiones que habitualmente obstruyen las carreteras por la zona alpina.
¿Cómo es este túnel único en el planeta Tierra?
Algunas de las características más destacadas del túnel más largo del mundo son:
- Longitud récord: con 57,1 kilómetros, el Túnel de Gotardo es el túnel ferroviario más largo del planeta, atravesando los Alpes suizos de punta a punta.
- Tiempo de construcción: su construcción tomó aproximadamente 17 años, desde la planificación inicial hasta la inauguración oficial en 2016.
- Profundidad extrema: en algunos puntos, el túnel alcanza una profundidad de hasta 2.300 metros bajo la montaña, soportando presiones y temperaturas considerables.
- Velocidad y eficiencia: permite que los trenes de pasajeros circulen a 250 km/h, reduciendo el tiempo de viaje entre Zúrich y Milán en más de una hora.
- Tecnología avanzada: el túnel cuenta con sistemas de ventilación, seguridad contra incendios y monitoreo continuo, garantizando la seguridad de pasajeros y carga.
- Impacto económico y social: facilita el comercio y el transporte en Europa, conectando regiones industriales, turísticas y comerciales de manera más rápida y eficiente.