El pueblo con cascadas en Misiones

En la provincia de Misiones se encuentra El Soberbio, un pintoresco pueblo con apenas 25.000 habitantes. Este lugar, con su encanto de cuento, se ha transformado en un secreto bien guardado para quienes desean conocer unas cascadas que estén en medio de un ambiente de selva pero que no sean las famosas del Iguazú.

El Soberbio está ubicado el este de Misiones, prácticamente en la frontera con Brasil que se marca por el río Uruguay. Para tener una referencia al respecto, está a poco más de 200 kilómetros de Posadas, la capital de la provincia.

pueblo el soberbio misiones 3 El kayak es una de las opciones de aventura en este pueblo. Foto: Tripadvisor

El mayor atractivo de este rincón misionero es que está encallado en medio de la selva y tiene, literalmente, una pared de agua. Se trata de los saltos de Moconá, que es el salto más longitudinal del mundo ya que se extiende a lo largo de 3 kilómetros.

Pero este pueblo no sólo ofrece el paisaje para ver en estas cascadas desconocidas para la mayoría, sino también todo lo que las rodea. Excursiones aventureras como rafting, trekking por medio de la selva y estadías en campings naturales son algunas de las opciones de los turistas que eligen este rincón selvático del norte argentino.