La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, confirmó que el resultado del megaoperativo en Capital con 45 allanamientos fue de 7 detenidos, entre ellos los presuntos motochorros que asaltaron y le dispararon por la espalda a una chica de 17 años en plena Sexta Sección. También atraparon a otros sospechosos de cometer un violento asalto a una mujer a quien golpearon para robarle.
Atraparon a los presuntos motochorros que asaltaron y balearon a una adolescente en la Sexta Sección
Los motochorros acusados fueron detenidos en el megaoperativo realizado en el barrio San Martín y otros aledaños. También secuestraron motos y armas de fuego