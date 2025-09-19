Atraparon a los presuntos motochorros que asaltaron y balearon a una adolescente en la Sexta Sección

En un video captado por las cámaras de seguridad particulares, se pudo ver como los motochorros fueron detrás de la joven, le arrebataron el celular, se fueron, pero al regresar le dispararon en la espalda.

La víctima estuvo internada una semana hasta que le dieron el alta y se presentó a declarar para contar el violento hecho que había sufrido.

Fueron 45 allanamientos en los barrios San Martín, Fuerte Apache, 8 de Abril y Aeroparque, donde capturaron a 7 personas vinculadas a diferentes hechos delictivos ocurridos en la Cuarta, Quinta y Sexta Sección, de Capital.

La ministra Mercedes Rus sostuvo que además habrían secuestrado el arma de fuego que los motochorros usaron para dispararle a la adolescente.