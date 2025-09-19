Inicio Policiales motochorros
45 allanamientos

Atraparon a los presuntos motochorros que asaltaron y balearon a una adolescente en la Sexta Sección

Los motochorros acusados fueron detenidos en el megaoperativo realizado en el barrio San Martín y otros aledaños. También secuestraron motos y armas de fuego

La ministra de Seguridad

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, aseguró que atraparon a motochorros sospechosos de atacar a una joven en la Sexta Sección, en Capital.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, confirmó que el resultado del megaoperativo en Capital con 45 allanamientos fue de 7 detenidos, entre ellos los presuntos motochorros que asaltaron y le dispararon por la espalda a una chica de 17 años en plena Sexta Sección. También atraparon a otros sospechosos de cometer un violento asalto a una mujer a quien golpearon para robarle.

Los detenidos son los motochorros sospechosos de haber asaltado a una joven de 17 años cuando regresaba a su casa y caminaba por calles Aristóbulo del Valle y Huarpes, de la Sexta Sección, de Capital, pasadas las 22 del viernes 29 de agosto.

oprativo policía allanamientos barrio san martin 5
Algunas de las motos secuestradas en los allanamientos en Capital serían las que los motochorros usaban para cometer los delitos.

En un video captado por las cámaras de seguridad particulares, se pudo ver como los motochorros fueron detrás de la joven, le arrebataron el celular, se fueron, pero al regresar le dispararon en la espalda.

La víctima estuvo internada una semana hasta que le dieron el alta y se presentó a declarar para contar el violento hecho que había sufrido.

Fueron 45 allanamientos en los barrios San Martín, Fuerte Apache, 8 de Abril y Aeroparque, donde capturaron a 7 personas vinculadas a diferentes hechos delictivos ocurridos en la Cuarta, Quinta y Sexta Sección, de Capital.

La ministra Mercedes Rus sostuvo que además habrían secuestrado el arma de fuego que los motochorros usaron para dispararle a la adolescente.

