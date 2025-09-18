Chicos que jugaban al fútbol encontraron el cadáver de un hombre denunciado por abusar de su nieta.

Chicos cuerpo pericias Los chicos que encontraron el cadáver del hombre se vieron conmovidos ante semejante situación y llamaron a sus familiares. Foto gentileza tn.com.ar

En las últimas horas, el dramático episodio generó aún más conmoción cuando varios vecinos de la zona tomaron conocimiento que familiares del hombre fallecido lo habían denunciada dos días antes por el presunto abuso sexual contra su nieta.

De acuerdo al relato de algunos testigos, los menores salieron corriendo sumamente alterados al descubrir que el “bulto” debajo de un árbol era en realidad el cadáver de un hombre.

Una vecina, María del Carmen de Figueroa, le contó al medio local Contexto Tucumán que “se llevaron el susto de sus vidas. En el barrio nadie escuchó ruidos ni discusiones previas”.

En medio de la investigación, los forenses del Ministerio Público Fiscal que realizaron las pericias preliminares, concluyeron que el hombre no habría muerto en ese lugar y que habría sido dejado allí por quienes provocaron su deceso.

Los peritos llegaron a esta conclusión al no encontrar rastros de sangre ni signos de violencia compatibles con un posible ataque en la cancha, por lo que la principal hipótesis que manejan los investigadores tiene que ver con que el cuerpo fue descartado en ese terreno después de su muerte.

El fiscal Carlos Sale quedó a cargo de la investigación del caso. El funcionario judicial le confirmó a los medios locales que el hombre encontrado muerto en la canha del barrio Victoria había sido denunciado el lunes anterior en la Comisaría 9ª por otros familiares por un supuesto abuso sexual contra su nieta.

A partir de esta situación, los familiares directos de la víctima quedaron a ser investigados por la Justicia, ya que se sospecha que alguno podría haber actuado por venganza.

“Hasta aquí no pudimos encontrar ni un testimonio que nos avise de algún tipo de conflicto entre ellos”, sostuvo una fuente policial ante una consulta.

El fiscal ordenó a la División Homicidios, bajo la dirección de los comisarios Susana Monteros, Juana Estequiño, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, que realicen las primeras averiguaciones. Paralelamente a estas diligencias, el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) realizó pericias en el lugar del hallazgo tratando de encontrar algún elemento importante para la causa.

Chicos cuerpo cancha Un grupo de chicos que jugaba al fútbol encontró el cadáver de un hombre denunciado por el supuesto abuso a una nieta. Foto gentileza lagaceta.com.ar

El informe preliminar de la autopsia reveló que el hombre presentaba una herida sangrante en la cara, pero se presume que esa lesión no le habría provocado la muerte.

Por otra parte, los forenses a cargo de las pericias, buscan establecer cómo murió y si hubo participación de terceros, mientras que los investigadores continúan entrevistando a familiares y allegados de la víctima, a la espera de los resultados de otras pericias médicas y del análisis de dispositivos tecnológicos.

De todas formas, los investigadores manejan la posibilidad de que el crimen esté vinculado a la reciente denuncia de familiares por abuso sexual.