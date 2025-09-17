Violó una restricción deacercamiento y atacó a puñaladas al hombre que estaba con su ex pareja.

De acuerdo a fuentes de la investigación, reveladas al medio local 0223, la situación quedó al descubierto al momento que el hombre atacado fue internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de Mar del Plata, con heridas en el abdomen y el tórax izquierdo.

Mientras se iniciaba la investigación, el propio agresor se hizo presente en la Comisaría 11ª de Mar del Plata, allí denunció que se había peleado en la casa de su ex pareja con otro hombre que fue trasladado en una ambulancia e un hospital.

Los efectivos a cargo de la seccional policial comunicaron la situación al fiscal Carlos Russo, y el funcionario judicial dispuso la inmediata aprehención del agresor. Además, por orden de la fiscalía, los uniformados le tomaran declaración a la mujer como testigo, con el objetivo de avanzar en la reconstrucción del hechos.

Desde el Destacamento Policial del HIGA, cerca de la medianoche, informaron que el estado del hombre atacado continuaba siendo reservado y había sido sedado por presentar un drenaje lateral por una lesión pulmonar. Los médicos evaluaban en las últimas horas someterlo a una cirugía para mejorar su estado de salud.

MdP agresión comisaría El atacante se presentó en la Comisaría 10ª y luego de contar su versión sobre lo sucedido quedó detenido. Foto gentileza 0223.com.ar

Por otra parte, el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7, una vez conocido el parte médico, dispuso notificar al agresor la imputación por "homicidio en grado de tentativa" y el traslado del agresor a Tribunales para prestar declaración.

Tras esta diligencia, y completando la instrucción, el atacante quedará alojado en carácter de imputado en el Complejo Penitenciario de Batán.