Violó una restricción deacercamiento y atacó a puñaladas al hombre que estaba con su ex pareja

Un hombre atacó a puñaladas a un amigo de su ex pareja luego de incumplir una restricción de acrecamiento y fue detenido. La víctima se encuentra en grave estado

Por UNO
Foto gentileza 0223.com.ar

En un hecho que es investigado por la Justicia, un hombre de 67 años fue internado con profundas heridas de arma blanca en el abdomen y en el pecho provocadas por el ex novio de su pareja, quien lo atacó a puñaladas luego de violar una restricción de acercamiento y fue detenido por la Policía.

El violento episodio ocurrió en la noche de este martes, en una vivienda ubicada en la calle 238 y Tripulantes del Fournier, en el límite de los barrios Belgrano y Autódromo. El clima de tranquilidad que reinaba en la casa se vio interrumpido por el sujeto de 48 años, quien tras incumplir una restricción de acercamiento, ingreso violentamente a la propiedad con un cuchillo y atacó a puñaladas a la supuesta actual pareja de su ex mujer.

Un hombre atacó a puñaladas a un amigo de su ex pareja luego de incumplir una restricción de acrecamiento y fue detenido.

De acuerdo a fuentes de la investigación, reveladas al medio local 0223, la situación quedó al descubierto al momento que el hombre atacado fue internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de Mar del Plata, con heridas en el abdomen y el tórax izquierdo.

Mientras se iniciaba la investigación, el propio agresor se hizo presente en la Comisaría 11ª de Mar del Plata, allí denunció que se había peleado en la casa de su ex pareja con otro hombre que fue trasladado en una ambulancia e un hospital.

Los efectivos a cargo de la seccional policial comunicaron la situación al fiscal Carlos Russo, y el funcionario judicial dispuso la inmediata aprehención del agresor. Además, por orden de la fiscalía, los uniformados le tomaran declaración a la mujer como testigo, con el objetivo de avanzar en la reconstrucción del hechos.

Desde el Destacamento Policial del HIGA, cerca de la medianoche, informaron que el estado del hombre atacado continuaba siendo reservado y había sido sedado por presentar un drenaje lateral por una lesión pulmonar. Los médicos evaluaban en las últimas horas someterlo a una cirugía para mejorar su estado de salud.

El atacante se presentó en la Comisaría 10ª y luego de contar su versión sobre lo sucedido quedó detenido.

Por otra parte, el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7, una vez conocido el parte médico, dispuso notificar al agresor la imputación por "homicidio en grado de tentativa" y el traslado del agresor a Tribunales para prestar declaración.

Tras esta diligencia, y completando la instrucción, el atacante quedará alojado en carácter de imputado en el Complejo Penitenciario de Batán.

