Un hombre fue atado a una camioneta y arrastrado por la calle por robarle a una mujer.

El curioso episodio ocurrió en las calles Montañeses y Charrúa, en San Justo, partido de La Matanza y terminó a unos 200 metros, en la esquina de Canadá y Charrúa. Allí fue encontrado el hombre, identificado como Sergio Saccone, quien habría sido confundido con un ladrón, que presentaba lesiones leves en la espalda y muslos.

Asistido por personal policial, el hombre aseguró que había sido confundido con un ladrón por los vecinos de la zona , que lo redujeron y lo ataron a la camioneta, provocandole las heridas que no eran de gravedad.

De acuerdo a fuentes de la investigación, el hombre vive en el barrio San Alberto, en San Justo, donde es conocido con el apodo “Pituco”, y presenta antecedentes penales por distintos delitos, como robos, hurtos y tenencia de drogas.

Tal vez aturdido por el momento de tensión que vivió, el hombre se negó a aportarle más datos a la Policía, no quiso recibir asistencia médica de una ambulancia que llegó al lugar y se retiró por sus propios medios del lugar del incidente.

Confusión hombre camioneta

En tanto, la fiscal a cargo de la causa, Mariana Sogio, de la UFI N° 6 de La Matanza, dispuso iniciar una causa de oficio para investigar tanto al conductor de la camioneta Duster, y determinar si efectivamente existió un robo, ya que nadie efectuó la denuncia.