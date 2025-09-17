Inicio Policiales Pedofilia
Sobreseyeron a la docente acusada injustamente de publicar un video de pedofilia

El expediente calificado como distribución de material de pedofilia tuvo su desenlace luego de más de un mes de investigación y un giro de 180°

Sebastián Salas
Por Sebastián Salas [email protected]
La docente acusada de pedofilia fue sobreseída.

Tras casi un mes de investigación y un giro de 180°, este miércoles la Justicia le puso punto final a la errónea acusación contra una docente de Tupungato por distribuir material de pedofilia por Internet. La mujer de 52 años quedó sobreseída del expediente y ya no tiene cuentas pendientes con la Justicia Penal.

Pese a que recuperó su libertad hace varias semanas y que estaba claro que no fue la persona que intentó subir un video pedófilo a Youtube, la docente terminó formalmente sobreseída en las primeras horas de la tarde de este miércoles. La medida la dictó el juez Fernando Ugarte en una audiencia judicial exprés, donde no hubo ningún tipo de discusión ya que el propio fiscal de la causa fue solicitó que quede desvinculada del expediente.

Tras la medida judicial, la docente podrá retomar su carrera escolar. Al momento de ser detenida en los primeros días de agosto, ocupaba el cargo de vicedirectora y estaba a punto de rendir un concurso de la Dirección General de Escuelas para ser directora. Su intención es jubilarse con ese cargo. Su plan se vio trunco ante la abrupta e injusta detención, pero ahora podrá retomarla.

comisaria 20 tupungato
La mujer acusada de pedofilia estuvo detenida en la Comisaría 20 de Tupungato.

El caso de pedofilia que terminó en un reto viral

El caso comenzó por una alerta de Google que detectó que un usuario de Youtube había intentado subir un video a Youtube con contenido de pedofilia. La pista tecnológica derivó en la detención de la docente, titular de esa cuenta y del teléfono desde el cual se había realizado el upload.

Al momento de ser detenida, con su guardapolvos puesto, la docente comenzó a ser asistida por el abogado particular Juan Franco Ferraris, quien decidió que declare en el expediente. En esa indagatoria, le exhibieron el video en cuestión y la mujer rompió en llanto al notar que era su nieta, de 11 años, quien aparecía bailando y mostrando partes de su cuerpo.

El padre de la niña -hijo de la docente- entregó el teléfono desde el cual se había intentado subir el video a Youtube. Se trata de un celular que estaba en desuso guardado en un cajón en la casa de la docente.

La propia menor de edad declaró en cámara Gesell y confesó que fue ella quien realizó la grabación en solitario. Explicó que se trata de un reto viral de internet que le había visto realizar a otras compañeras del colegio. De esta forma, descartó que era su abuela intentando publicar contenidos pedófilos.

