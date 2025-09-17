Sobreseyeron a la docente acusada injustamente de publicar un video de pedofilia

comisaria 20 tupungato La mujer acusada de pedofilia estuvo detenida en la Comisaría 20 de Tupungato.

El caso de pedofilia que terminó en un reto viral

El caso comenzó por una alerta de Google que detectó que un usuario de Youtube había intentado subir un video a Youtube con contenido de pedofilia. La pista tecnológica derivó en la detención de la docente, titular de esa cuenta y del teléfono desde el cual se había realizado el upload.

Al momento de ser detenida, con su guardapolvos puesto, la docente comenzó a ser asistida por el abogado particular Juan Franco Ferraris, quien decidió que declare en el expediente. En esa indagatoria, le exhibieron el video en cuestión y la mujer rompió en llanto al notar que era su nieta, de 11 años, quien aparecía bailando y mostrando partes de su cuerpo.

El padre de la niña -hijo de la docente- entregó el teléfono desde el cual se había intentado subir el video a Youtube. Se trata de un celular que estaba en desuso guardado en un cajón en la casa de la docente.

La propia menor de edad declaró en cámara Gesell y confesó que fue ella quien realizó la grabación en solitario. Explicó que se trata de un reto viral de internet que le había visto realizar a otras compañeras del colegio. De esta forma, descartó que era su abuela intentando publicar contenidos pedófilos.