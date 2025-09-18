Inicio Policiales incendio
Agresión de vecinos

Bomberos sofocaron un incendio que afectó totalmente a tres casas en Las Heras

El incendio fue cerca de la escuela Tejada Gómez, centro de un conflicto entre bandas de barrios lindantes. Vecinos arrojaron piedras contra los móviles

Por UNO
Bomberos sofocaron un incendio en Las Heras que afectó a tres viviendas precarias ubicadas cerca de la escuela Armando Tejada Gómez, la cual es blanco de enfrentamientos entre bandas de barrios lindantes. De hecho, la movilidad de los efectivos fue dañada cuando llegaron para trabajar en el siniestro.

La situación en esa zona ha generado una gran preocupación entre los vecinos y muchos han decidido retirar a sus hijos antes del horario de la salida escolar para evitar situaciones de violencia, como la que se generó el jueves a la tarde con la intervención de la Policía.

El incendio se registró precisamente el jueves a la tarde, cerca de las 20, en calles México y Pimenides.

El camión de los Bomberos Voluntarios de Ciudad fue dañado por vecinos de Las Heras donde ocurrió el incendio que afectó 3 casas.

El incendio en Las Heras

El hecho se conoció luego de un llamado a la línea de emergencias 911 donde se alertó que una casa se estaba incendiando.

Al desplazarse personal policial constataron que se trataba de varias casas envueltas en llamas con algunas explosiones del tendido eléctrico.

En el lugar, trabajaron policías, bomberos, Defensa Civil y personal de Edemsa.

Tras sofocar el fuego, se intentó dar con los dueños de las propiedades dañadas en su totalidad pero hasta el momento no ha sido posible.

Los vecinos se ofuscaron con los uniformados y arrojaron piedras contra las movilidades.

En el caso del incendio de Las Heras intervino la Subcomisaría Iriarte.

