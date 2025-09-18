Bomberos sofocaron un incendio que afectó totalmente a tres casas en Las Heras

Bomberos sofocaron un incendio en Las Heras que afectó a tres viviendas precarias ubicadas cerca de la escuela Armando Tejada Gómez, la cual es blanco de enfrentamientos entre bandas de barrios lindantes. De hecho, la movilidad de los efectivos fue dañada cuando llegaron para trabajar en el siniestro.
