Bomberos sofocaron un incendio que afectó totalmente a tres casas en Las Heras

piedrazos bomberos incendio las heras El camión de los Bomberos Voluntarios de Ciudad fue dañado por vecinos de Las Heras donde ocurrió el incendio que afectó 3 casas.

El incendio en Las Heras

El hecho se conoció luego de un llamado a la línea de emergencias 911 donde se alertó que una casa se estaba incendiando.

Al desplazarse personal policial constataron que se trataba de varias casas envueltas en llamas con algunas explosiones del tendido eléctrico.

En el lugar, trabajaron policías, bomberos, Defensa Civil y personal de Edemsa.

Tras sofocar el fuego, se intentó dar con los dueños de las propiedades dañadas en su totalidad pero hasta el momento no ha sido posible.

Los vecinos se ofuscaron con los uniformados y arrojaron piedras contra las movilidades.

En el caso del incendio de Las Heras intervino la Subcomisaría Iriarte.