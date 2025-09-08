Así quedó la Feria de Guaymallén tras el incendio que devoró galpones y años de trabajo

incendio feria de guaymallen 5 La impotencia de los productores fue que no podían sacar sus cosas cuando el incendio ya había tomado los galpones. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Los especialistas señalaron que en los galpones había gran cantidad de material inflamable, como palets y cajas, además de los autoelevadores, las cámaras de frío y los camiones, lo que hizo que el fuego avanzara muy rápido.

Las víctimas del incendio todavía no saben cómo seguirán

El titular de la Unión Frutihortícola de Mendoza, Anael Carrasco, quien también es productor; Antonio Giménez, hermano de Emilio quien fue asesinado en un intento de robo en el 2022; Marcelo, de Mantello Neumáticos y otros productores y comercializadores se reunieron en la mañana de este lunes con Sergio Moralejo, secretario de Agricultura y Ganadería en la misma Feria de Guaymallén.

incendio feria de guaymallen 22 Luego del incendio, los que regresaron a la Feria de Guaymallén este lunes continuaron con los trabajos para despejar los galpones afectados. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Ellos expresaron su profundo dolor por las pérdidas que tuvieron que llegan a cifras multimillonarias, ya que cada autoelevador tiene un valor de más de $25 millones, y fueron 15 los que se quemaron en total. Además de los camiones que también perdieron.

incendio feria de guaymallen 19 La Feria de Guaymallén quedó convulsionada tras el incendio que destruyó años de trabajo de 20 productores. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Las cámaras de frío son otro de los elementos que las víctimas necesitan sí o sí para trabajar, ya que allí mantienen los productos en condiciones para vender en los puestos de la misma Feria de Guaymallén o enviar a otras zonas de la provincia.

incendio feria de guaymallen 11 Los galpones quedaron destruidos tras el incendio que quemó todo a su paso. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Además, miles de kilos de diferentes productos como tomates, zapallos, cebollas, manzanas, cítricos, entre otros, se quemaron. El otro problema con el que se encontraron en la mañana de ste lunes fue que los camiones con mercadería llegaron con normalidad, pero los productores todavía no saben cómo van a hacer para mantenerla sin que se ponga en mal estado.

incendio feria de guaymallen 14 Miles de kilos de frutas y verduras se quemaron por el incendio ocurrido en la tarde noche del sábado. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Como si fuera poco, los galpones quedaron inutilizables debido a que las estructuras se cayeron por las llamas que ardieron durante varias horas. Señalaron que hay peligro de derrumbe, por lo que habrá que tirar todo para comenzar de nuevo.

La ayuda que esperan tras el incendio en la Feria de Guaymallén

Sergio Moralejo se acercó hasta la Feria de Guaymallén, donde habló con los productores que sufrieron las pérdidas. Indicó que necesita saber en detalle cuánto daño hubo y de cuánto fueron las pérdidas para buscar una ayuda viable para las víctimas.

incendio feria de guaymallen 20 Además de los autoelevadores, también se perdieron camiones por el incendio en el sector este de la Feria de Guaymallén. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Además, dijo que se solidariza con los comerciantes, ya que el escenario era realmente de terror: portones caídos, maquinaria completamente quemada, al igual que las frutas y verduras que tenían para vender.

incendio feria de guaymallen 24 Muchos feriantes y curiosos pasaron por los galpones para ver cómo quedaron después del incendio. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

El funcionario señaló que una vez que se reuniera con el presidente de la Feria de Guaymallén, Edgardo Basile, y que tengan los daños cuantificados, podrán analizar una ayuda del Fondo de la Transformación o del Banco Nación.

incendio feria de guaymallen 18 Un portón como este fue en que cayó sobre una policía de Bomberos del Cuartel Central que trabajó en el incendio. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

De todas formas, las mismas víctimas señalaron que las autoridades del mercado les dieron un lugar temporal para trabajar mientras avanzan en busca de una solución.

Sospechan que el incendio fue intencional

Por las cámaras internas de la Feria de Guaymallén detectaron que un momento antes que se iniciara el fuego dos hombres entraron en uno de los galpones, luego salieron y comenzó el incendio.

incendio feria de guaymallen 7 La estructura de los galpones cayeron y hay peligro de derrumbe como consecuencia del incendio. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Todo apunta que habría sido intencional, pero lo que todavía no se sabe es si se trató de una negligencia, o si quisieron perjudicar a alguien en especial.

incendio feria de guaymallen 10 Ahora deben limpiar todos los escombros que quedaron en la Feria de Guaymallén por el incendio. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Las víctimas del incendio agradecieron el trabajo de los bomberos, quienes hicieron todo lo que tuvieron a su alcance para contener las llamas en los 6 galpones y que no se extendieran más. Incluso evitaron que alcanzara el galpón de Mantello Neumáticos, lo que hubiese sido mucho peor por la gran cantidad de cubiertas que tenían allí dentro.

incendio feria de guaymallen 9 Los bomberos trabajaron durante más de 6 horas para contener el incendio y evitar que se extendiera. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Como consecuencia del trabajo durante el incendio, una policía del Cuartel Central sufrió heridas cuando se le cayó un gran portón encima, mientras que varios de sus compañeros tuvieron quemaduras en sus manos cuando hicieron todo para levantarlo y rescatarla. Fue asistida en un hospital y luego recibió el alta.